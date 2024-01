Supercoupe d’Espagne: Xavi lance déjà la finale Barça-Real Madrid

-Publicité-

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez; a lancé un message fort au Real Madrid, adversaire des Catalans en finale de la Supercoupe d’Espagne, alors que les deux géants espagnols s’affrontent dimanche prochain à Riyad en Arabie Saoudite.

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne de l’année dernière, le Barça n’est plus qu’à 90 minutes de conserver sa couronne. Les Catalans se sont qualifiés pour le sprint final après leur victoire face à Osasuna (2-0) jeudi soir. Une victoire acquise grâce aux réalisations de Robert Lewandowski et Lamine Yamal. En finale, les Blaugranas affronteront le Real Madrid, qui a décroché sa qualification après son exploit face à l’Atletico (5-3), au terme d’un match fou qui a connu son dénouement en prolongation.

Du même Pays:

Un Clasico qui fait déjà saliver toute la planète football. Et ce n’est pas Xavi Hernandez qui dira le contraire. En conférence de presse après la rencontre contre Osasuna, le technicien espagnol a envoyé un message fort au rival madrilène, battu par les Culés dans cette même compétition, l’année dernière.

«Comme on dit, on ne joue pas les finales, on les gagne. J’espère que nous aurons un match comme la finale de l’année dernière, parce que c’était l’une des meilleures lorsque j’étais entraîneur. Le Real Madrid est plus fort que l’année dernière, mais nous essaierons de leur montrer sur notre terrain. Nous sommes très motivés et il est temps de jouer notre meilleur football. C’est le match idéal pour montrer notre ADN», a lâché le coach de 43 dans des propos relayés par Sport. Le Clasico est donc lancé.