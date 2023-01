Supercoupe d’Espagne: Gattuso lance le choc Real Madrid-Valence

L’entraîneur de Valence, Gennaro Gattuso, était mardi en conférence de presse. Et le technicien italien a évoqué le choc contre le Real Madrid ce mercredi en Supercoupe d’Espagne.

Le King Fahd Stadium à Riyad en Arabie Saoudite sera ce mercredi le théâtre d’un choc entre Valence et le Real Madrid. Un match comptant pour les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Tenante du titre, la Casa Blanca part favori pour ce duel qui aura lieu à partir de 20 heures (GMT+1).

En conférence de presse, mardi, Gennaro Gattuso a évoqué cette partie qui tombe en mauvaise période pour les Ches, en difficulté cette saison en Liga. Les Blanquinegros restent en effet sur deux défaites consécutives en championnat, face à Villarreal (1-2) et contre Cadix (0-1).

« Ce n’est pas un bon moment pour nous après deux défaites, les deux très différentes. Nous avons une chance, c’est que l’on joue demain contre une équipe qui a une grande mentalité, qui a gagné beaucoup de Ligues des Champions et nous n’avons rien à perdre. On respecte l’adversaire et c’est une chance de jouer ce match« , a déclaré l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan.

Alors que Valence pourrait se priver de son défenseur latéral, Alberto Moreno Pérez, victime d’une gène musculaire, Gattuso pense que les siens peuvent créer la surprise face à l’ogre merengue, battu samedi dernier par Villarreal (2-1): « Si un entraîneur regarde un match comme celui contre Cadiz, il est clair qu’il en a. Je dois trouver la solution. Si je n’avais aucun doute, je serais fou. L’autre jour, Cadiz a eu des occasions, ils ont tiré au but deux fois mais nous… on n’a rien fait. Alors oui, j’ai des doutes….

Notre chance, c’est qu’on peut jouer trois jours plus tard contre le Real Madrid. Si tu as la bonne énergie, la bonne mentalité, tu peux te relancer rapidement. Ça s’est produit à de nombreuses reprises, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. En tant qu’entraîneur, je dois convaincre l’équipe que c’est possible. Tout le monde veut jouer ce match.«