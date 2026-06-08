Feyenoord se sépare de Robin van Persie malgré la qualification en Ligue des champions

Coup de théâtre à Rotterdam. Malgré une deuxième place en Eredivisie et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, Robin van Persie ne poursuivra pas l’aventure sur le banc du Feyenoord.

Le Feyenoord a officialisé le départ de Robin van Persie de son poste d’entraîneur. Le club néerlandais a annoncé qu’il entamerait la saison 2026-2027 avec un nouveau technicien à sa tête. Dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de Rotterdam a confirmé la nouvelle et remercié son ancien entraîneur pour son travail. « Feyenoord débutera la saison 2026-2027 avec un nouvel entraîneur. Le club tient à remercier Robin van Persie pour tout ce qu’il a apporté durant son mandat », peut-on lire dans le communiqué.

Ancienne gloire du club, Van Persie avait fait son retour au Feyenoord en février 2025 pour prendre les rênes de l’équipe première. En un peu plus d’un an, il a conduit les Rotterdamois à la deuxième place de l’Eredivisie, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Malgré ces résultats, la direction a estimé qu’un changement était nécessaire avant le début du nouvel exercice.

Le directeur technique Devy Rigaux a justifié cette décision en évoquant les conclusions d’une évaluation interne menée par le club. « Nous avons réalisé une analyse approfondie de la situation. Nous avons notamment étudié l’évolution du style de jeu ainsi que la baisse du rendement de l’équipe, aussi bien en Eredivisie qu’en compétitions européennes », a-t-il expliqué.

Avant de conclure : « Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était préférable d’aborder la prochaine saison avec un nouvel entraîneur principal. » Le Feyenoord est désormais à la recherche du successeur de Van Persie pour poursuivre son développement sur la scène nationale et européenne.



