Mondial 2026, Brésil: Ancelotti affirme avoir déjà son onze de départ face au Maroc

Après la victoire du Brésil face à l’Égypte en match amical, Carlo Ancelotti a affiché sa sérénité à quelques jours de l’entrée en lice de la Seleção. Le technicien italien assure avoir déjà une idée très claire de son équipe de départ pour affronter le Maroc.

Carlo Ancelotti avance avec des certitudes. Le sélectionneur du Brésil a révélé qu’il avait déjà arrêté les grandes lignes de son onze de départ en vue du premier match de la Seleção contre le Maroc lors de la Coupe du monde. Le Brésil a parfaitement préparé son rendez-vous en dominant l’Égypte lors d’un match amical disputé au FirstEnergy Stadium de Cleveland. Les buts d’Endrick et de Bruno Guimarães ont permis aux Auriverde de s’imposer et d’aborder la compétition avec confiance.

À l’issue de la rencontre, Ancelotti s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, tout en soulignant certains points à corriger avant le début du tournoi. « Oui, j’ai déjà mon équipe pour affronter le Maroc. J’ai un plan très clair », a déclaré l’ancien entraîneur du Real Madrid, cité par 101 Great Goals.

Le technicien italien a particulièrement apprécié l’intensité affichée par son équipe durant une grande partie de la rencontre. « Pendant 60 minutes, nous avons réalisé une très bonne performance. Nous avons exercé un pressing intense et montré beaucoup de solidité, aussi bien défensivement qu’offensivement. »

Ancelotti a toutefois regretté une baisse de concentration qui aurait pu coûter cher à son équipe. « Nous avons perdu notre concentration pendant quelques minutes en première période et nous l’avons payé. Dans une Coupe du monde, il n’y a pas de deuxième chance pour corriger ce type d’erreur. »

Malgré cela, le sélectionneur brésilien reste confiant. « Cela ne m’inquiète pas. Il vaut mieux prendre conscience de ces détails maintenant plutôt qu’au début de la compétition », a-t-il conclu. À quelques jours de son entrée en lice face au Maroc, le Brésil semble donc avancer avec un plan bien défini sous la direction de Carlo Ancelotti.



