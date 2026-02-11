Super League: le Real Madrid met un terme définitif au bras de fer avec l’UEFA

Après près de cinq ans de tensions juridiques et politiques, le Real Madrid a trouvé un accord avec l’UEFA, scellant ainsi la fin du très controversé projet de la Super League.

Après près de cinq ans de tensions juridiques et politiques, le Real Madrid a trouvé un accord avec l’UEFA, scellant ainsi la fin du très controversé projet de la Super League.

Près de cinq ans après l’annonce d’une Super League européenne, le feuilleton touche à son terme. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2021, douze cadors du continent — six anglais, trois espagnols et trois italiens — avaient officialisé la création d’une compétition dissidente, censée révolutionner le modèle économique du football européen. L’initiative avait immédiatement déclenché une tempête politique et sportive, l’UEFA menaçant les clubs engagés de lourdes sanctions, dont une exclusion de la Ligue des champions.

Sous la pression des supporters et des instances, la plupart des clubs anglais puis italiens s’étaient rapidement retirés. L’Atlético de Madrid avait suivi, tandis que le PSG, par la voix de Nasser Al-Khelaïfi, s’était positionné en farouche opposant. Restés en première ligne, le Real Madrid et le FC Barcelone avaient poursuivi le bras de fer judiciaire face à l’UEFA. Mais début février, le Barça annonçait à son tour son retrait.

Publicité

Le Real Madrid était alors le dernier bastion du projet. Ce chapitre s’est refermé avec l’annonce d’un accord de principe entre le club merengue, l’UEFA et l’European Football Clubs. Les parties évoquent une volonté commune de préserver le mérite sportif et d’assurer la viabilité à long terme du football européen. La Super League appartient désormais au passé.