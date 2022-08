Super League africaine: le lancement pour ce mercredi

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, sera ce mercredi à Arusha en Tanzanie pour le lancement de la Super League africaine, a annoncé ce lundi la CAF dans un communiqué sur ses canaux officiels.

Il n’y a plus de doute. La Super League africaine aura bel et bien lieu sur le continent. Un mois après l’officialisation de cette compétition dont la version européenne a été finalement annulée après des mois de contestation, le lancement du tournoi se fera ce mercredi par le président de l’instance, Patrice Motsepe, lors d’une cérémonie à Arusha en Tanzanie. Ceci, en marge de l’Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui se tiendra au même endroit et au cours de laquelle le dirigeant sud-africain dévoilera les détails de ce projet.

«Depuis l’annonce du lancement par le Président de la CAF en juillet dernier, l’attente commence à se faire sentir. L’Afrique se prépare à une nouvelle ère qui changera à jamais le visage de son football et les fortunes économiques du continent», a teasé la CAF. «Le lancement sera effectué (…) sur plusieurs réseaux de télévision en Afrique et dans d’autres parties du monde, y compris sur les plateformes de streaming de la CAF, CAFTV (YouTube).»

Le Président Motsepe lancera officiellement l'Africa Super League en Tanzanie ce mercredi https://t.co/oEsoKj5QSk — CAF Media (@CAF_Media) August 8, 2022

100 millions de dollars à partager

Selon les organisateurs, la Super League africaine donnera un nouveau souffle à la compétition interclubs africaine. Les vainqueurs, de même que les participants à la première Super League africaine recevront des prix importants.

Le montant des dotations à répartir entre les participants s’élèvera à 100 millions de dollars. 24 clubs devraient participer à la première édition en se basant sur le classement CAF des clubs, avec sans doute un quota appliqué à chaque pays.

Cette Super League comprendra deux phases. Une première avec trois poules composées chacune de 8 équipes qui s’affrontent sous la forme de matchs aller/retour, soit 14 matchs au total pour chaque club : une poule Afrique du Nord, une poule Afrique Centrale et de l’Ouest et une poule Afrique du Sud et de l’Est. Les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6e prendront ensuite part à la phase à élimination directe à partir des 8es de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique.