Super League africaine: Al Ahly et Simba s’accrochent d’entrée

Al Ahly et Simba s'affrontaient ce vendredi à Dar Es Salam en Tanzanie, en ouverture de la Super League africaine.

La Super League africaine a pris son envol ce vendredi avec la manche aller des quarts de finale. A Dar Es Salam en Tanzanie, Al Ahly et Simba s’affrontaient en match d’ouverture. Un match très engagé qui a cependant accouché d’un nul (2-2).

Dominateurs en première période, les Egyptiens ont ouvert le score juste avant la pause, sur une belle réalisation du Marocain Reda Slim, bien servi par Kahraba (0-1, 45e+1). Sonnés mais pas abattus, les Tanzaniens sonnèrent la révolte au retour des vestiaires.

A la suite d’une action collective, Denis Kibu, en renard des surfaces, profitait d’une remise de Chama pour égaliser d’une tête plongeante (1-1, 53e). Une poignée de minutes plus tard, l’entrant Sadio Kanouté redonnait l’avantage aux siens d’une tête au premier poteau sur corner (2-1, 60e). Mais les locaux ne conserveront pas très longtemps ce score précieux.

Peut-être handicapés par leur peu d’expérience dans ces grands rendez-vous, les joueurs de Simba vont encaisser un nouveau but quelques minutes plus tard. Opportuniste, Kahraba propulsait dans le but tanzanien un ballon qui traînait dans la surface suite à un coup franc (2-2, 63e).

Les dernières actions et part et d’autres dont une barre touchée de chaque côté, n’auront pas d’incidence sur le marquoir électronique qui est resté muet jusqu’au coup de sifflet final. Rendez-vous mardi prochain au Caire pour la manche retour de ses quarts de finale.