Sueurs nocturnes: 05 raisons pour lesquelles vous transpirez excessivement la nuit

Les sueurs nocturnes se caractérisent par une transpiration excessive la nuit. Ce symptôme fréquent peut avoir de nombreuses causes différentes dont certaines sont bénignes et d’autres nécessitent un avis médical.

La transpiration nocturne, aussi appelée sueur nocturne, se caractérise par une transpiration abondante et soudaine pendant le sommeil, imbibant les draps et les vêtements, et ayant des incidences sur le sommeil et sur la qualité de vie. Ce symptôme courant peut apparaître de manière ponctuelle ou répétitive sur plusieurs nuits. Les sueurs nocturnes sont généralement bénignes mais parfois elles peuvent être le signe d’une pathologie sous-jacente.

L’environnement de la chambre

Une température de chambre trop élevée ou au contraire trop froide peut déclencher une vague de sueur pendant la nuit, de même que l’accumulation de couettes ou de couvertures. Attention également aux vêtements que vous portez la nuit car le port d’un pyjama synthétique ou en polaire favorise la transpiration nocturne.

Les cauchemars

Lorsque vous parlez de cauchemars, les choses peuvent empirer lorsque vous rêvez d’un malheur ou de quelque chose de mal qui vous arrive à vous ou à vos proches. Lorsque vous sortez du rêve et que vous le rendez presque réel, c’est lorsque vous recevez des cauchemars. Lorsque de tels événements redoutables ont lieu, les femmes ont tendance à avoir peur et c’est à ce moment que vous commencez à transpirer la nuit. Si vous avez tendance à assister à des cauchemars fréquents en tant que tels, vous pouvez avoir besoin d’une aide d’experts pour vous suggérer une méditation avant de dormir qui pourrait calmer votre subconscient de tout instinct agressif.

Des troubles du sommeil

L’apnée du sommeil, qui se caractérise par des arrêts respiratoires involontaires durant le sommeil, peut entraîner une transpiration excessive la nuit. Le syndrome des jambes sans repos, aussi appelé impatiences nocturnes, favorise les troubles du sommeil et constitue une cause indirecte des sueurs nocturnes.

Des problèmes hormonaux

En ce qui concerne la transpiration nocturne, les femmes peuvent subir des changements hormonaux. Des niveaux fluctuants d’œstrogène déclenchent de tels problèmes. Lorsqu’ils subissent la ménopause, la réception de bouffées de chaleur entraîne des sueurs nocturnes. Certains disent que c’est normal tandis que les autres optent pour un traitement hormonal substitutif qui ramène la normalité à la température corporelle. Certaines femmes en sont témoins pendant leurs règles ainsi que pendant leur grossesse.

La prise de certains médicaments

Certains médicaments peuvent déclencher des sueurs nocturnes, notamment certains antidépresseurs ou certains antidiabétiques. Si ces sueurs se répètent plusieurs nuits d’affilée, il est recommandé d’en parler à un médecin pour ajuster le traitement.