Suede: Zlatan Ibrahimovic révèle sa plus grande peur

En conférence de presse avec la Suède ce mercredi, Zlatan Ibrahimovic a déclaré qu’il avait peur d’arrêter sa carrière.

À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de fouler les pelouses de football, après une longue blessure. Le weekend dernier, le buteur de l’AC Milan est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A. Sélectionné par Janne Andersson pour affronter la Belgique et l’Azerbaïdjan avec la Suède, Ibra était en conférence de presse ce mardi. Et l’ancien buteur du PSG a profité de l’occasion pour révéler ses inquiétudes quant à son avenir sportif.

« Je l’ai déjà dit, c’est un peu la panique d’arrêter car « qu’est-ce qui se passe après ? » C’est aussi un défi que j’ai devant moi. Je me suis assis hier pendant que nous dînions et j’ai dit aux autres : « Vous devez vous demander ce que je fais ici, vous pensez probablement que je suis un peu stupide, que j’ai 41 ans et que je joue toujours avec l’équipe nationale ». Mais j’ai dit : « Attendez d’être près de la fin, alors vous comprendrez tout ce que je fais maintenant ». Il y a une sorte de panique, vous ne voulez pas vous arrêter, vous voulez continuer« , a confié Ibrahimovic.

Pour rappel, si Zlatan Ibrahimovic participe à la rencontre contre la Belgique le 24 mars sur la pelouse du stade national de Stockholm ou obtient des minutes le 27 contre l’Azerbaïdjan, il deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d’un Championnat d’Europe.