Suède: Ibrahimovic de retour en sélection avec un record dans le viseur

Le sélectionneur de la Suède, Janne Andersson, a dévoilé ce mercredi sa liste de joueurs retenus pour disputer les deux prochaines journées des éliminatoires de l’Euro 2024. Zlatan Ibrahimovic effectue son grand retour.

Durant la pause internationale de mars, les rencontres des éliminatoires pour l’Euro 2024 se disputeront sur le continent européen. A cette occasion, la Suède va affronter la Belgique (24 mars) et l’Azerbaïdjan (27 mars). Et ce mercredi, le sélectionneur suédois a dévoilé son groupe pour ces deux échéances, avec le grand retour de Zlatan Ibrahimovic. Absent des pelouses pendant de longs mois après une opération au genou, l’attaquant du Milan AC a repris la compétition à la fin du mois de février, disputant quelques bouts de rencontre. Suffisant néanmoins pour son sélectionneur, qui a donc décidé de le retenir.

«Zlatan et moi avons été en contact tout au long de la période y compris pendant sa blessure. Maintenant, il se sent si bien après ces trois matchs qu’il peut entrer en jeu, a assuré le technicien devant les médias. Sa personnalité et ses qualités de leader sont bonnes même en dehors du terrain. Mais l’idée est qu’il entre et contribue sur le terrain, sinon je ne l’aurais pas sélectionné« , a commenté Janne Andersson dans le communiqué annonçant la sélection suédoise.

Si Zlatan Ibrahimovic participe à la rencontre contre la Belgique le 24 mars sur la pelouse du stade national de Stockholm ou obtient des minutes le 27 contre l’Azerbaïdjan, il deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d’un Championnat d’Europe. Né le 3 octobre 1981, l’attaquant du Milan AC aura 41 ans, cinq mois et 21 jours lors du match contre les Diables Rouges. Le record est pour le moment détenu par Dino Zoff, gardien légendaire italien, qui avait joué contre la Suède le 29 mai 1983 à 41 ans, trois mois et un jour.

Le groupe de la Suède

