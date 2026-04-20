Sud Afrique: Kemi Séba déposé en prison après sa présentation ce lundi

La justice de Afrique du Sud vient de rendre sa décision. Kemi Seba a été placé en détention à l’issue de son audience de ce lundi.

Selon les informations disponibles, le militant panafricaniste est envoyé en prison, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire en cours. Cette décision intervient au terme de l’examen des premiers éléments relevant du droit sud-africain, indépendamment, à ce stade, de toute procédure d’extradition.

Il s’agit d’un tournant majeur dans le dossier. La détention ouvre une nouvelle séquence judiciaire, avec des implications directes sur le calendrier à venir, tant sur le plan interne sud-africain que dans le cadre de la coopération judiciaire avec le Bénin.

Les prochaines heures devraient permettre d’en savoir davantage sur la durée de cette détention et sur les décisions procédurales à venir.