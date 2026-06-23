Stromae figure sur le nouvel album de Madonna

Madonna a confirmé la participation de Stromae sur un titre de son prochain album, Confessions on a Dance Floor : Part II ; le morceau, intitulé My Sins Are My Savior , figurera sur l’album dont la sortie est programmée au 3 juillet 2026, a déclaré la chanteuse dans les colonnes du magazine Interview.

Lors d’un entretien avec le rédacteur en chef Mel Ottenberg, la star américaine a décrit la chanson comme « sexy, profonde » et marquée par une esthétique des années 1990. Interrogée sur la présence du Bruxellois, Madonna a confirmé : « Oui, Stromae chante sur ce titre. Il a vraiment une voix formidable. » Le morceau, qui aborde selon le magazine le thème des personnes fermées d’esprit et des jugements portés sans connaître la réalité d’autrui, se distingue par une superposition de plusieurs voix.

Parmi les collaborateurs déjà annoncés sur Confessions II figure également la chanteuse américaine Sabrina Carpenter, présente aux côtés de Madonna lors du festival Coachella en avril dernier. Madonna présente cet album comme construit autour de rencontres artistiques diverses et choisies pour figurer sur la liste des invités.

Genèse de la collaboration et parcours récent de Stromae

La rencontre artistique entre Madonna et Stromae ne date pas d’hier. Les deux artistes se connaissent depuis 2014, année où le chanteur bruxellois a raconté avoir retrouvé l’icône américaine pour un verre, Madonna ayant alors déjà repéré son talent. En 2015, la reine de la pop confiait sur Europe 1 son admiration pour Stromae et évoquait le désir de travailler avec lui, exprimant toutefois des doutes sur la concrétisation d’un duo à court terme.

Il aura fallu plus d’une décennie pour que cette intention se matérialise sur un enregistrement commun. Entretemps, Stromae a multiplié les collaborations et les incursions dans des registres variés : il a signé un couplet sur Des fleurs de la Suédoise Tove Lo, où il a également figuré au générique de production en tant que coproducteur, et a publié un titre en collaboration avec le musicien allemand Paul Kalkbrenner, intitulé Que ce soit clair.

Ces dernières années, après une période de moindre exposition médiatique, le parcours discographique du Bruxellois montre une diversification de ses prises de parole musicales, allant de la pop électro scandinave à des œuvres ancrées dans la scène électronique européenne. Sa présence sur l’album de Madonna prolonge cet élan de collaborations internationales.

Les informations concernant la participation de Stromae et la description du titre My Sins Are My Savior ont été rendues publiques par Madonna dans l’entretien paru dans Interview ; la publication officielle de l’album est fixée au 3 juillet 2026.