Stromae fait son retour sur scène à Bruxelles aux côtés d’Orelsan

Orelsan a surpris le public bruxellois en conviant Stromae sur la scène de l’IGN lors de la première date d’une série de trois concerts à Bruxelles programmés du 12 au 14 mars et affichant tous « complet ». Les deux artistes ont interprété ensemble le titre « La Pluie », suscitant une réaction enthousiaste dans la salle et des images partagées par des spectateurs sur les réseaux sociaux.

Le passage d’Orelsan par Bruxelles s’inscrit dans la tournée lancée le 16 janvier, après la parution en novembre dernier de son cinquième album studio, La fuite en avant. L’artiste caennais, qui cumule plusieurs récompenses dont douze Victoires de la musique, a déjà donné des concerts à Caen, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Lille avant d’entamer ces dates belges.

La présence de Stromae sur scène le 12 mars a été relayée en direct par des participants au concert : des vidéos et commentaires ont circulé sur Twitter, où un internaute a publié une séquence montrant l’arrivée surprise du chanteur belge, saluée par les spectateurs proches de la scène. L’apparition de Stromae a duré le temps d’une intervention commune avec Orelsan sur le titre qu’ils avaient porté ensemble dès 2017.

Retour scénique de Stromae et moment familial dans la salle

Stromae n’était pas remonté sur scène depuis trois ans, après l’annulation de sa précédente tournée pour des raisons de santé. Sa venue au concert d’Orelsan à Bruxelles a donc été perçue comme un retour marquant devant un public belge. Le chanteur, auteur du disque Multitude paru en 2022, a retrouvé la scène aux côtés d’Orelsan pour une interprétation partagée de « La Pluie ».

Le 12 mars a également pris une tournure personnelle : selon les comptes rendus de la soirée, Orelsan a donné le micro au fils de Stromae, âgé de 7 ans et présent dans la salle, pour que l’enfant adresse un souhait d’anniversaire à son père. La salle a repris le message en chœur. Le geste a été relayé par plusieurs témoins et séquences filmées diffusées en ligne.

La collaboration ponctuelle entre les deux artistes a rappelé leur historique commun : « La Pluie », single sorti en 2017, figure parmi les titres déjà partagés par Orelsan et Stromae, et a servi de support à cette apparition surprise. Les trois concerts bruxellois, programmés jusqu’au 14 mars et signalés complets, font suite aux étapes françaises de la tournée d’Orelsan entamée en janvier.