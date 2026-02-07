Strasbourg prête Rayane Messi en Arabie Saoudite

Arrivé en provenance de Dijon au début de l’année 2024, l’ailier âgé de 18 ans va changer temporairement de destination pour terminer la saison en Arabie saoudite. Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce mouvement dans la journée de samedi : Rayane Messi partira en prêt jusqu’à la fin de l’exercice.

Sa destination est Neom SC, formation évoluant actuellement à la huitième place du championnat saoudien. Ce nouveau challenge loin de l’Europe doit lui permettre de s’aguerrir dans un environnement compétitif et différent.

Lors de la première moitié de saison, le jeune joueur avait été prêté à Pau FC, en Ligue 2. Sous les couleurs béarnaises il a participé à 14 rencontres et a trouvé le chemin des filets à deux reprises, accumulant une première expérience professionnelle significative.

État des lieux de sa progression