Steve Mounié: «L’objectif, c’est de rattraper ces deux défaites que nous avons subies»

Dans un entretien accordé jeudi à Deeman RADIO FM 90.2 MHz, Steve Mounié est revenu sur la double défaite des Écureuils en éliminatoire de la CAN 2023. Et l’attaquant béninois a assuré que l’objectif pour les siens est de rattraper les six points perdus avant la fin des phases qualificatives.

Trois semaines après, le début de campagne raté des Écureuils en éliminatoire de la CAN 2023 est toujours d’actualité. Logés dans un groupe L assez abordable, les Écureuils sont complètement passés à côté de leurs deux premières sorties. Battus par le Sénégal (1-3) en première journée, les poulains du sélectionneur national Moussa Latoundji ont subi une nouvelle désillusion à Cotonou contre le Mozambique (0-1). Une double défaite qui compromet les chances de qualification des Béninois à la phase finale du tournoi africain.

Mais pour Steve Mounié, rien n’est perdu pour l’équipe nationale dans ce tournoi. Interrogé par Deeman RADIO FM 90.2 MHz en marge de sa visite dans le nord du pays, l’attaquant de Brest a assuré que ses coéquipiers vont tout faire pour rattraper le retard concédé dans leur groupe où ils sont logés à la dernière place avec zéro point.

« L’objectif en équipe nationale, c’est de rattraper ces deux défaites que nous avons subies. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de montrer que c’était une erreur de parcours et de rétablir les choses face au Rwanda en septembre. Parce que, comme vous l’avez su, on a été agressés à la fin du match (Bénin 0-1 Mozambique) et c’est quelque chose que j’ai à travers la gorge », a confié Steve Mounié au micro de Toundé Aliou.

« Rien n’est perdu »

« Mais c’est quelque chose qui va être bénéfique dans le sens où chaque échec, il faut s’en servir pour avoir de la détermination, pour avoir du succès. Et moi, c’est comme ça que je fonctionne. Les échecs me permettent en fait de redoubler d’efforts, de me remettre au travail pour montrer aux gens qu’ils avaient tort de m’insulter, ils avaient tort de me critiquer. Donc, il n’y a pas de soucis, j’accepte ce qui s’est passé face au Mozambique. Mais, j’ai à cœur en septembre de renverser la tendance», a ajouté l’international Béninois.

Et pour y parvenir, l’avant-centre des Écureuils a sa petite idée en tête: «(…) Je pense que si on négocie bien les deux matchs face au Rwanda, nous sommes encore dans la course. On négocie bien ces matchs, on prend 4 à 6 points, on peut aller battre le Mozambique chez eux, on peut faire un résultat face au Sénégal à domicile. Donc, rien n’est perdu».