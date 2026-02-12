Sterling transféré à Feyenoord

Le club néerlandais de Feyenoord a officialisé la signature de Raheem Sterling, ancien joueur de Premier League. L’attaquant anglais, libre depuis la rupture de son contrat avec Chelsea, s’est engagé avec la formation de Rotterdam jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Après sa sortie de Chelsea, Sterling a pris du recul pour peser ses options et choisir la suite de sa carrière. Il a expliqué avoir apprécié, en tant que joueur sans contrat, la possibilité de décider lui-même de son avenir et de rencontrer plusieurs clubs et entraîneurs afin de cerner précisément le rôle qu’on lui proposerait. Finalement, il a estimé que Feyenoord représentait un cadre propice à son développement et à son intégration au sein d’un collectif.

L’entraîneur Robin van Persie s’est montré enthousiaste à propos de cette arrivée, soulignant qu’obtenir la signature d’un joueur de ce standing constitue une belle réussite pour le club. Il a ajouté qu’il attend de Sterling qu’il apporte une réelle plus-value à l’effectif, tant sur le plan sportif que par son expérience.

Une carrière riche en chiffres et en titres

À 31 ans, Sterling dispose d’un parcours conséquent : plus de 180 buts en championnat et une soixantaine d’autres réalisations en compétitions continentales, chiffres qui témoignent de sa régularité au plus haut niveau. Il compte également à son palmarès quatre sacres en Premier League, acquis lors de ses passages par Liverpool, Manchester City et Chelsea. Sa longue expérience au sommet du football anglais et européen fait de lui un renfort de poids pour Feyenoord.

Au-delà des statistiques, son arrivée est perçue comme un signal fort pour les ambitions du club néerlandais, qui mise sur son vécu en compétitions européennes pour renforcer le collectif et viser des performances accrues sur la scène nationale et internationale.