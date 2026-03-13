Stephen Constantine nommé sélectionneur de l’équipe nationale rwandaise de football

La Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a annoncé la nomination de Stephen Constantine à la tête de l’équipe nationale masculine, les Amavubi. L’entraîneur anglais prend ainsi en charge la sélection senior avec pour mission de relancer le projet sportif national.

Le technicien a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une option de prolongation. Outre les A, il aura également la responsabilité de la formation des moins de 23 ans. Sa prise de fonctions officielle est prévue pour le lundi 16 mars 2026.

Dans son communiqué publié sur Twitter le 12 mars 2026, la fédération précise que Constantine va immédiatement s’atteler au travail avec le staff et les joueurs en place, à l’ouverture des préparatifs du prochain tournoi FIFA Series qui se déroulera à Kigali plus tard ce mois-ci.

Un entraîneur de retour au pays

Âgé de 64 ans, Stephen Constantine retrouve le banc rwandais après une première expérience à la tête des Amavubi en 2014-2015. Son retour intervient après le départ d’Adel Amrouche, écarté des fonctions de sélectionneur ces dernières semaines.

Sa première échéance officielle sera la FIFA Series, compétition programmée à Kigali dans les quinze prochains jours, où il devra rapidement évaluer l’effectif et poser les bases de son travail technique et tactique.