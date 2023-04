Stephen Appiah: « Le football devrait être dirigé par des footballeurs, ce n’est pas une question de grammaire »

L’ancien capitaine du Ghana, Stephen Appiah , a déclaré qu’il espère un jour voir un ancien footballeur diriger la Fédération ghanéenne de football (GFA).

Il a fait remarquer que nombre de ses anciens collègues ont été mis à l’écart et ne sont pas autorisés à mettre leurs connaissances en avant. S’exprimant dans une interview avec Sompa TV, le joueur de 42 ans a déclaré que l’administration du football ne se limitait pas à la grammaire, tout en plaidant pour que les anciens footballeurs dirigent le sport.

« Les légendes et les anciens joueurs n’ont pas leur chance dans l’administration du football. J’ai appris quelque chose, que le football est dirigé par des footballeurs. Ce n’est pas la grammaire ou l’anglais que vous parlez, a-t-il fustigé. Il s’agit d’idées, c’est pourquoi quand je suis allé en Italie, sans parler italien, je pouvais comprendre l’entraîneur qui parlait italien. J’espère qu’un jour, pas moi Stephen Appiah forcément, mais j’espère un jour, l’un de nous dirigera et nous soutiendrons tous« .

- Publicité-

Appiah a mis fin à sa carrière de footballeur en 2012 et a été honoré d’un match de témoignage au stade sportif d’Accra en 2015. L’ancien milieu de terrain a été skipper du Ghana lorsque le pays s’est qualifié pour sa toute première Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne en 2006.

Après avoir gravi les échelons, des U-17 et U-20, Appiah a représenté les Black Stars 67 fois, marquant 14 buts. Il est largement considéré comme l’un des plus grands capitaines du Ghana après avoir aidé à introduire une structure de bonus forfaitaire pour les joueurs locaux et étrangers. Depuis sa retraite, cependant, Appiah n’a pas été impliqué dans le football à quelque titre que ce soit, préférant plutôt travailler avec des marques en tant qu’ambassadeur.