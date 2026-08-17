Stéphane Plaza évincé de M6 : Sandra Viricel et Thibault Chesnel s’éclatent en vacances ensemble

Quelques semaines avant la rentrée télévisuelle, Sandra Viricel, l’une des animatrices phares de l’émission Recherche appartement ou maison sur M6, profite d’une pause estivale bien méritée. Sur Instagram, elle a partagé plusieurs images de ses vacances, offrant à ses abonnés un aperçu de moments de détente au soleil, en compagnie notamment de son collègue Thibault Chanel. Cette trêve intervient avant un retour très attendu de leur programme immobilier, mais cette fois sans la présence historique de Stéphane Plaza, expulsé de l’émission suite à une condamnation judiciaire.

Les photos publiées par Sandra Viricel témoignent d’une ambiance conviviale et décontractée. On la voit avec les cheveux mouillés après une baignade, profitant d’un cadre idyllique sur un bateau. Parmi ces moments de loisirs, une partie de pétanque a aussi été immortalisée, engendrant même quelques taquineries amicales entre collègues. Thibault Chanel s’est ainsi amusé à commenter une image en réaction à la compétition amicale : « Tu peux arrêter de me narguer avec cette histoire de pétanque », a-t-il écrit, ponctuant son message d’émoticônes plein d’humour. Un autre cliché montre les deux animateurs posant ensemble sur une plage, renforçant l’idée d’une équipe soudée avant d’entamer une saison chargée.

Sandra Viricel et Thibault Chanel lancent une nouvelle ère pour « Recherche appartement ou maison »

L’ambiance festive de cet été contraste avec les enjeux de la rentrée, qui marquera un tournant important pour le programme cultissime de M6. Plusieurs mois après l’arrêt de l’émission, Recherche appartement ou maison fera son retour sur la chaîne à partir du 3 septembre à 21h10, mais avec un casting totalement remanié. Stéphane Plaza, sa figure emblématique, ne sera plus de la partie. Cette décision fait suite à la condamnation de l’animateur à douze mois de prison avec sursis pour des faits de violences habituelles sur conjoint, ce qui a conduit M6 à le retirer de la chaîne.

Pour cette nouvelle saison, l’émission sera portée par quatre agents immobiliers, dont Sandra Viricel et Thibault Chanel, déjà bien connus des téléspectateurs. Deux nouvelles recrues viendront épauler ce duo : Camille Duquennoy, qui dispose d’une solide expérience de dix ans dans l’immobilier, et Étienne Claude, découvert dans l’émission Chasseurs d’appart. Ces deux nouveaux membres ont été sélectionnés après un processus rigoureux de casting organisé dans plusieurs villes françaises, combinant des épreuves sur le terrain et des mises en situation devant la caméra afin d’évaluer leur aisance relationnelle et leur pédagogie auprès du public.

La productrice Pascale Albertini s’est déclarée impatiente de retrouver cette nouvelle équipe, soulignant que Thibault Chanel et Sandra Viricel ont intégré l’aventure à des moments successifs pour rapidement s’imposer comme les piliers du programme. Ce renouvellement témoigne d’une volonté de redynamiser la série phare de M6 tout en maintenant l’expertise et la proximité avec les téléspectateurs.

Dans ce contexte, Sandra Viricel semble pleinement consciente de l’importance de cette rentrée et savoure ses derniers instants de repos avant de retrouver l’intensité des tournages. Sur les réseaux sociaux, elle a insisté sur la nécessité de « déconnecter » durant cette pause estivale, évoquant un équilibre entre plaisir, famille et préparation à une reprise qui s’annonce dense. Ce retour en septembre suscite donc beaucoup d’attentes dans l’univers de la télévision immobilière, autour d’une équipe renouvelée et prête à relever le défi.