Stéphane De Groodt partage son temps entre Pigalle et Bruxelles

Le 30 avril 2026 , la chaîne France 4 proposera en diffusion le film Corporate, un long-métrage dramatique porté par Céline Sallette, Lambert Wilson et Stéphane De Groodt. Ce thriller poignant explore les coulisses souvent sombres du monde de l’entreprise à travers le regard d’une responsable des ressources humaines confrontée à un grave drame social. Le film soulève des questions sur les dérives humaines dans le cadre professionnel, mettant en lumière des réalités sociales intenses. Stéphane De Groodt, acteur principal du film, offre une interprétation nuancée et pertinente, fruit d’un parcours artistique riche et d’un engagement constant entre Paris et Bruxelles.

Dans Corporate, l’univers froid et parfois impitoyable des grandes sociétés est disséqué sans concession. L’histoire met en scène une femme responsable RH qui doit gérer une situation critique au sein de son entreprise, dévoilant des tensions profondes entre efficacité économique et respect des individus. Ce rôle s’inscrit dans la continuité de la carrière de Stéphane De Groodt, connu pour sa capacité à incarner des personnages complexes et engagés.

Stéphane De Groodt, qui partage son temps entre Paris et Bruxelles, incarne à l’écran une présence singulière, où se mêlent gravité et légèreté. Ces deux grandes villes influencent clairement son identité artistique et personnelle, offrant un équilibre entre vie professionnelle intense et racines solides.

De la vitesse des circuits à la scène parisienne

Avant de se consacrer pleinement au théâtre et au cinéma, Stéphane De Groodt a connu une première carrière très différente mais tout aussi exigeante : pilote automobile professionnel dans les années 1990. Cette période de sa vie, marquée par la vitesse, la précision et l’adrénaline, l’a profondément marqué. Il évoque souvent cette époque avec nostalgie : « La compétition et l’envie de réaliser un bon chrono ne m’ont jamais lâché », confie-t-il, soulignant l’importance de cette expérience dans sa formation personnelle.

Cependant, c’est sur les planches et devant les caméras que Stéphane De Groodt a trouvé sa véritable voie. Avec un style unique mêlant un humour absurde et une élégance intellectuelle, il s’est imposé comme un acteur à la fois subtil et percutant, naviguant entre théâtre, cinéma et télévision. Sa prestation dans Corporate illustre parfaitement cette capacité à donner vie à des personnages ancrés dans des enjeux sociaux forts, renforçant ainsi son image d’artiste engagé.

Installé à Paris, il multiplie les opportunités professionnelles, enchaînant tournages et représentations. « Je suis comédien, et j’ai la chance de faire ce métier à temps plein », souligne-t-il. Ce choix de carrière délibéré témoigne d’une volonté de consacrer toute son énergie à son métier d’acteur et au développement de son univers artistique.

Pigalle, un refuge parisien entre théâtre et habitudes

Le quartier de Pigalle joue un rôle essentiel dans la vie parisienne de Stéphane De Groodt. Situé proche de la rue des Martyrs, ce secteur du 9e arrondissement séduit par son énergie artistique bouillonnante et son ambiance bohème, depuis longtemps quartier emblématique de la vie culturelle parisienne. L’acteur y a trouvé un ancrage solide, un lieu qu’il considère comme un véritable foyer urbain.

Dans ce cadre vivant et inspirant, Stéphane De Groodt a développé des habitudes quotidiennes : cafés, restaurants et hôtels connaissent sa fidélité et contribuent à créer un environnement chaleureux et familier. Pour l’artiste, ces repères sont indispensables au rythme soutenu de ses tournages et de ses projets. « J’ai besoin de retrouver une atmosphère familière, comme des amis », confie-t-il, témoignant de l’importance de ce cocon parisien.

Ce refuge en pleine capitale offre un équilibre entre une vie professionnelle intense et des moments de détente. Pigalle se révèle ainsi être un espace où s’entrelacent création, rencontres et inspiration, offrant à l’acteur un cadre propice à son expression artistique.

Bruxelles, l’ancrage indéfectible

Malgré son attachement à Paris, Stéphane De Groodt n’a jamais rompu ses liens avec Bruxelles, sa ville natale. « J’habite toujours à Bruxelles », affirme-t-il, soulignant que ses racines belges demeurent centrales dans sa vie. Cette double résidence traduit une organisation de vie équilibrée entre deux capitales européennes, nourrie par des liens personnels et des choix professionnels réfléchis.

Pour lui, Bruxelles est bien plus qu’un simple point de chute : c’est une source d’équilibre et un espace de respiration indispensable face à l’effervescence parisienne. Loin du tumulte, il retrouve dans sa ville d’origine une qualité de vie et une authenticité qui nourrissent son inspiration et renforcent son ancrage personnel.

Cette cohabitation entre Bruxelles et Paris reflète une posture artistique et humaine résolument ouverte et mobile, tout en restant fidèle à ses origines. Entrecoupant ses activités entre Pigalle et Bruxelles, Stéphane De Groodt trace ainsi un parcours atypique, marqué à la fois par la mobilité et la constance.