Stefano Cusin : pas de problème avec la Fédération comorienne

Interrogé au sujet du récent courrier de la Fédération Comorienne de Football qui a alimenté de nombreuses spéculations, Stefano Cusin a expliqué comment il a pris connaissance de la situation : ce sont d’abord les réseaux sociaux qui l’ont informé, puis le président de la Fédération l’a contacté le lendemain pour clarifier le contenu du message. Selon lui, le communiqué a été mal interprété et n’avait pas vocation à remettre en cause le travail des entraîneurs.

Interrogé au sujet du récent courrier de la Fédération Comorienne de Football qui a alimenté de nombreuses spéculations, Stefano Cusin a expliqué comment il a pris connaissance de la situation : ce sont d’abord les réseaux sociaux qui l’ont informé, puis le président de la Fédération l’a contacté le lendemain pour clarifier le contenu du message. Selon lui, le communiqué a été mal interprété et n’avait pas vocation à remettre en cause le travail des entraîneurs.

Le sélectionneur italien a insisté sur le fait que les changements évoqués visaient exclusivement le personnel administratif et non l’équipe technique. Le préparateur physique et son adjoint, a-t-il précisé, ne sont pas concernés par ces mesures, qui relèvent d’une organisation interne plutôt que de considérations sportives.

Il a par ailleurs réfuté l’idée d’un quelconque conflit avec les instances sportives du pays. Après deux ans et demi passés aux Comores, Cusin assure entretenir des rapports cordiaux avec le ministère des Sports et la direction fédérale ; un entretien avec le chef de l’État après le dernier match de la CAN témoignerait, selon lui, d’une relation de confiance et d’un dialogue ouvert.

Publicité

Rumeurs financièrement infondées

Face aux publications qui ont circulé depuis la diffusion du communiqué, le technicien a qualifié certaines informations de « fausses » et s’est étonné de l’emploi de termes tels que « ingérence » sans connaissance complète des faits. Il met en garde contre des interprétations hâtives diffusées sur les réseaux.

Sur la question de son salaire, il a fermement démenti qu’une proposition visant à le réduire ou à le partager ait jamais été formulée par la Fédération. Les aspects contractuels et financiers sont, a-t-il rappelé, gérés par son agent, mandaté pour négocier un renouvellement de contrat de deux ans conformément aux propositions émises par l’État et l’instance fédérale.

Enfin, Cusin a souligné que, selon les termes de son engagement, la rémunération du sélectionneur est assurée par l’État et non directement par la Fédération, réaffirmant ainsi l’absence de tension personnelle ou professionnelle autour de ces dossiers.