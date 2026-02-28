Stefano a 9 ans, retour sur ses plus belles apparitions

Ce samedi 28 février, Stefano, fils de Pierre Casiraghi et de Beatrice Borromeo, fête ses 9 ans. Depuis sa naissance, il fait partie de la famille princière de Monaco. Sans titre royal, il occupe la neuvième place dans l’ordre de succession au trône.

Le jeune garçon apparaît dès son plus jeune âge lors des manifestations officielles organisées sur le Rocher, notamment lors de la fête nationale célébrée chaque 19 novembre. En 2023, il a également été présent au 6e Monaco E-Prix. Sa chevelure blonde et son visage juvénile ont attiré l’attention du public monégasque, qui suit ses apparitions au fil des années.

Il est souvent accompagné de son frère Francesco et de leurs parents. Il partage parfois la scène avec ses cousins, dont Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam, fils de Charlotte Casiraghi, ainsi qu’avec sa grand-mère, la princesse Caroline de Monaco. Malgré l’exposition médiatique de la famille, il mène une enfance relativement protégée et n’apparaît surtout que lors de grandes cérémonies ou de réunions familiales. À 9 ans, il fait partie de la nouvelle génération du Rocher, avec un retour en images sur ses principales apparitions depuis sa naissance.

Quand a eu lieu sa dernière sortie publique ?