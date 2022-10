Starlink: Elon Musk ne veut plus payer pour fournir Internet à l’Ukraine

L’entreprise aérospatiale SpaceX d’Elon Musk a demandé au Pentagone de prendre en charge les millions de dollars pour l’usage du réseau internet Starlink par l’armée et le gouvernement ukrainiens, affirme CNN. Entre 20.000 et 25.000 paraboles auraient été offertes, mais nécessitent un abonnement mensuel pour fonctionner.

Selon CNN, le patron de SpaceX a demandé au gouvernement américain de financer le coût de Starlink. Ce système de connexion internet par satellite est en effet gracieusement offert à l’Ukraine par le géant américain. Sauf que la note ne cesse d’augmenter : elle devrait atteindre les 400 millions de dollars sur les 12 prochains mois.

« Nous ne sommes plus en position d’offrir plus de terminaux à l’Ukraine, ou de financer l’usage des terminaux existants pour une durée indéterminée », a ainsi affirmé le directeur des ventes dans un courrier envoyé en septembre. Selon CNN, un kit Starlink – contenant une parabole – coûte entre 1500 et 2500 dollars l’unité. À cela s’ajoute un forfait de 500 dollars par mois (même si le groupe d’Elon Musk assure fournir par solidarité avec Kiev un service équivalent à 4500 dollars par mois). Selon Starlink, entre 20.000 et 25.000 paraboles ont été données aux Ukrainiens. L’entreprise aurait avancé 100 millions de dollars.

« Ils ont le culot de se présenter comme des héros »

Du côté du Pentagone, le courrier de Starlink passe mal. « Ils ont le culot de se présenter comme des héros », a estimé un cadre de la Défense américaine auprès de CNN. Et pour cause : d’après le média, 85% du matériel Starlink présent en Ukraine a déjà été payé par les États-Unis, ou la Pologne, qui a offert 9000 terminaux. Dans le détail, ces pays ont réglé 30% de la facture de l’abonnement mensuel pour la connexion, Starlink réglant la différence.

Lancé fin 2020, le service Starlink permet d’accéder à internet notamment dans les zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles terrestres, monnayant l’achat d’une antenne, d’un modem et un abonnement dont les tarifs varient selon les pays. Le service a profité d’un coup de projecteur après avoir fourni des antennes et des modem à l’armée ukrainienne afin d’améliorer ses capacités de communication dans la guerre qui l’oppose à la Russie.

Après la révélation de cette information par CNN, Elon Musk a expliqué sur Twitter, avec l’ironie qui le caractérise, qu’il ne fait que « suivre les recommandations » de l’ambassadeur ukrainien en Allemagne, qui lui avait suggéré « d’aller se faire foutre » après que la suggestion du milliardaire d’un plan de paix allant dans le sens de la Russie. Dans un autre tweet, il assure que l’aide de Starlink à l’Ukraine coûte 20 millions de dollars par mois.