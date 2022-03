« Je défie ici Vladimir Poutine », Elon Musk veut se battre contre le président russe

I am absolutely serious

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна

Elon Musk vient de défier le président russe Vladimir Poutine. L’homme d’affaires, dirigeant de Tesla et SpaceX, a écrit sur le réseau social Twitter, « Je défie par la présente Vladimir Poutine en combat singulier. L’enjeu est l’Ukraine », a lancé Musk. « Acceptez-vous ce combat ? », ajoute l’homme le plus riche du monde, dans un autre tweet adressé au président russe. « Je suis tout à fait sérieux », insiste encore Musk, en réponse à une internaute lui demandant s’il avait bien réfléchi.

