Star Academy : Emma Daumas retrouvée complètement ivre au volant de sa voiture

Révélée en 2002 lors de la deuxième saison de la Star Academy sur TF1, Emma Daumas, devenue l’un des visages phares du télé-crochet, revient sur des années marquées par le succès puis par des périodes d’excès. À 20 ans elle s’était hissée jusqu’en demi-finale face à Nolwenn Leroy , et son premier album Le Saut de l’ange s’est vendu à 200 000 exemplaires, porté par le titre devenu emblématique « Tu seras ». Invitée récemment au podcast Psychik, dédié aux troubles de la santé mentale et animé par le docteur Laurent Karila, la chanteuse de 42 ans a livré des confidences sur ses années de dépendances et de comportements à risque.

Révélée en 2002 lors de la deuxième saison de la Star Academy sur TF1, Emma Daumas, devenue l’un des visages phares du télé-crochet, revient sur des années marquées par le succès puis par des périodes d’excès. À 20 ans elle s’était hissée jusqu’en demi-finale face à Nolwenn Leroy, et son premier album Le Saut de l’ange s’est vendu à 200 000 exemplaires, porté par le titre devenu emblématique « Tu seras ». Invitée récemment au podcast Psychik, dédié aux troubles de la santé mentale et animé par le docteur Laurent Karila, la chanteuse de 42 ans a livré des confidences sur ses années de dépendances et de comportements à risque.

Après la Star Academy, Emma Daumas a connu un succès immédiat et une forte exposition médiatique. Progressivement, elle s’est faite plus discrète, pause qui n’a pas empêché un bref retour sous les projecteurs lors d’un prime spécial consacré aux anciens candidats de l’émission. Sur les réseaux sociaux, elle s’était montrée critique et constructive, proposant notamment l’instauration de cours d’écriture au château de Dammarie-les-Lys pour moderniser le format.

Sa carrière discographique et son image publique n’ont toutefois pas effacé des années plus difficiles sur le plan personnel. Lors de son intervention sur Psychik, Emma Daumas a mentionné avec lucidité des comportements qui, à l’époque, lui semblaient anodins mais qu’elle considère aujourd’hui comme dangereux.

Publicité

« Je pouvais conduire en ayant picolé beaucoup »

Sur le podcast, elle a déclaré avoir traversé une période où l’alcool occupait une place quotidienne. « Je me sentais invincible. Je pouvais conduire en ayant picolé beaucoup », a-t-elle confié en repensant à ses vingt ans, illustrant le sentiment de toute-puissance qu’elle a ressenti alors. Avec le recul, l’artiste admet avoir mis sa vie, et potentiellement celle des autres, en danger.

Elle est également revenue sur sa consommation de cannabis, débutée à l’adolescence puis prolongée au début de sa carrière. « J’ai commencé le cannabis de façon festive quand j’avais 16 ans. J’ai continué par la suite quand j’ai commencé mon métier. C’est quelque chose qui calmait mon anxiété. J’étais addict pendant plusieurs années », a-t-elle expliqué. Emma Daumas précise cependant n’avoir jamais consommé de drogues dures.

La chanteuse attribue ces épisodes d’addiction à des fragilités exacerbées par la pression médiatique et la difficulté à se recentrer sur elle-même après la célébrité acquise très jeune. « J’ai mis beaucoup de temps à me reconnecter à moi-même », a-t-elle affirmé, qualifiant sa trajectoire d’une « période avec des addictions poussées » mêlant alcool et cannabis.

Publicité