Star Academy — Ebony Cham méconnaissable transformée en drag queen

Ebony Cham , ancienne candidate de la saison 12 de la Star Academy , s’est affichée en drag queen dans une vidéo publiée sur Instagram par la drag queen Kam Hugh . Le « makeover » diffusé sur le compte de Kam Hugh montre la chanteuse métamorphosée par un maquillage prononcé, une perruque volumineuse et une tenue flamboyante, et s’accompagne d’échanges où Ebony revient sur son coming out public.

Ebony Cham, ancienne candidate de la saison 12 de la Star Academy, s’est affichée en drag queen dans une vidéo publiée sur Instagram par la drag queen Kam Hugh. Le « makeover » diffusé sur le compte de Kam Hugh montre la chanteuse métamorphosée par un maquillage prononcé, une perruque volumineuse et une tenue flamboyante, et s’accompagne d’échanges où Ebony revient sur son coming out public.

La séquence, au format court propre aux contenus de réseaux sociaux, présente la transformation étape par étape : application d’un maquillage marqué, coiffure de scène et choix du costume. Sur la vidéo, Ebony apparaît visiblement satisfaite du résultat et s’exclame : « J’adore, tu m’as transformée ». La mise en image et le rendu visuel soulignent un contraste prononcé entre son apparence habituelle et son look drag, tout en conservant son charisme vocal et scénique.

Au cours du tournage, l’artiste a également rappelé son coming out queer, évoqué quelques mois plus tôt lors de la cérémonie des Têtu 2025. Elle a affirmé : « J’ai toujours dit, et mes parents m’ont toujours dit, que je pouvais aimer qui je voulais. Je me sens libre d’aimer qui je veux, je me sens libre d’être qui je veux, d’exprimer ma féminité comme je veux ». Kam Hugh a réagi en qualifiant Ebony de « sublime drag queen », souhaitant la revoir en drag dans d’autres contenus.

Publicité

Une transformation partagée par une drag queen médiatique

Kam Hugh, candidate de Drag Race France, a développé sur ses réseaux une série de vidéos dites « makeover » dans lesquelles elle invite des personnalités du milieu artistique à se laisser transformer en drag queens. Ces formats consistent à proposer aux invités une expérience esthétique complète, documentée en images et souvent partagée sur Instagram.

Pour Ebony Cham, cette invitation constituait une première expérience de transformation en drag affichée publiquement. Dans la vidéo, la chanteuse, déjà reconnue pour sa présence scénique, se montre enthousiaste et commente en direct les étapes du maquillage et de l’habillage. Les échanges filmés mettent en lumière l’aspect festif et performatif de la démarche, ainsi que la bienveillance affichée entre la drag queen et la chanteuse.

La visibilité obtenue par cette séquence intervient alors qu’Ebony poursuit le lancement de sa carrière musicale après sa participation à la Star Academy 2024. Entrée au château de Dammarie‑les‑Lys pour l’édition 2024, elle s’est faite remarquer par des prestations marquantes, notamment sur une mise en scène signée Kamel Ouali du titre Sweet Dreams des Eurythmics.

Publicité

Finaliste de la saison 12, Ebony n’a pas remporté le concours, la victoire ayant été attribuée au candidat Marine par le vote du public. Elle a néanmoins engagé sa carrière solo, sorti le titre Unforgettable et mis en avant plus récemment le morceau Rage, qui rencontre un accueil favorable auprès de sa communauté.