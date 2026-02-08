Stade Rennais : Habib Beye sous pression après une série de mauvais résultats

Le collectif rennais traverse une phase compliquée sur le plan des résultats. Sur l’ensemble des compétitions, l’équipe n’a pas connu la victoire lors des cinq dernières rencontres, la série incluant notamment une défaite 3-1 samedi sur sa pelouse à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1.

Ces contre-performances ont relancé les interrogations autour du travail d’Habib Beye à la tête du vestiaire. Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours, à la fois parmi les observateurs et dans les rangs des supporters, alors que l’exigence du championnat ne laisse que peu de marge d’erreur.

Malgré ce passage à vide, Rennes conserve une position intéressante au classement : le club pointe actuellement à la sixième place, à seulement deux points du LOSC, quatrième ou cinquième selon les permutations, ce qui maintient l’espoir d’une qualification européenne, objectif naturellement affiché en début de saison.

Organisation, jeunes et perspectives

Arrivé dans un contexte de reconstruction, l’entraîneur a œuvré pour donner davantage de repères à un groupe en mutation. Son travail s’est traduit par une organisation plus cohérente sur le terrain et par une attention spécifique portée à l’intégration des joueurs issus du centre de formation. Plusieurs jeunes ont vu leur rôle s’étoffer, obtenant plus de temps de jeu et des responsabilités accrues au fil des semaines.

Cependant, les résultats récents soulignent la fragilité encore présente dans certains aspects du jeu et relancent le débat sur la capacité de l’équipe à pérenniser les progrès affichés. Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 1, chaque période de doute est rapidement scrutée et amplifiée par les attentes autour du classement.

Les chiffres actuels démontrent néanmoins que Rennes reste compétitif et proche des objectifs intermédiaires fixés en début de saison. Les prochaines journées seront déterminantes pour évaluer si le club parvient à stabiliser ses performances et à confirmer la trajectoire amorcée sous la direction d’Habib Beye.