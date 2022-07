Sri Lanka: Dinesh Gunawardena nommé Premier ministre

Dinesh Gunawardena a été nommé vendredi, Premier ministre par le président Sri Lankais Ranil Wickremesinghe.

Le vétéran politique Dinesh Gunawardena, allié connu du clan Rajapaksa et ami d’école du président nouvellement élu Ranil Wickremesinghe, a été désigné au poste du Premier ministre au Sri Lanka, pays en proie aux manifestations et à une crise économique et politique sans précédent.

Il a prêté serment vendredi en tant que Premier ministre du Sri Lanka. Gauchiste pur et dur, Gunawardena appartient à une importante famille politique du Sri Lanka qui a joué un rôle dans la lutte pour la liberté en Inde. Gunawardena est le chef du nationaliste majoritaire trotskyste Mahajana Eksath Peramuna (MEP), qui est un parti constitutif du Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) au pouvoir.

Pour rappel, de nombreux manifestants qui reprochent à Gotabaya Rajapaksa, sa mauvaise gestion au moment où le pays traverse la plus grave crise économique de son histoire, avaient pris d’assaut sa résidence officielle, l’obligeant à fuir vers une base militaire avant de rejoindre les Maldives à bord d’un avion militaire.