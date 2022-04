« Splendide Bénin », l’exposition tout feu tout flamme initiée par quatre jeunes artistes béninois

La Grande Place Bénin en partenariat avec une banque de la place ainsi qu’une société d’assurance a procédé ce vendredi 8 avril 2022 au vernissage de l’exposition « Splendide Bénin ». C’était à la galerie d’art Interlux de Cadjehoun à Cotonou.

Et c’est parti pour un mois d’exposition. La Grande Place Bénin a en effet lancé ce vendredi à la galerie d’Art interlux à Cadjehoun à Cotonou, le vernissage de l’exposition « Splendide Bénin ». Selon les organisateurs, ce projet né dans le contexte de la restitution de 26 chefs d’œuvre des palais royaux réclamés par le Bénin à la France, via le président Patrice Talon, veut favoriser la réflexion autour de ces questions de patrimoine culturel et artistique en montrant les œuvres photographiques d’artistes locaux

« Les œuvres de ces plasticiens contemporains béninois donneront à réfléchir sur un Bénin rendu plus fort par la mise en valeur de la richesse de son Histoire et par la construction de son devenir », a déclaré le représentant de la Grande Place Bénin.

Pour son directeur artistique, Rafiy Okefolahan, les artistes visent à travers cette exposition à révéler la beauté du Bénin. « C’est ce qui fait pourquoi nous sommes ici au vernissage à Interlux pour cette cérémonie d’inauguration de l’exposition », a-t-il confié.

Trente quatre (34) œuvres d’art à admirer pendant 30 jours

Des œuvres photographiques de Léonce Raphael Agbodjelou aux peintures de Falhone Ogoun et de Maria Océane Adjovi en passant par l’installation et des vidéos-performances de Rafiy Okefolahan, la visite de l’exposition est ouverte au public gratuitement et des visites guidées sont proposées en plusieurs langues (Goun, Fon, Yoruba, Baatonu, Français…).

« Cette exposition dure un mois et nous avons concocté tout un programme autour de l’exposition », a ajouté Rafiy Okefolahan. En effet, les mercredis, il y a des ateliers pour les enfants. Le samedi, on accompagne les jeunes publics (les enfants, les écoliers) à comprendre ce que c’est que l’art, la peinture, la photographie, la sculpture et l’installation. Le jeudi, des rencontres sont prévues avec les artistes et le public (….) Le public pourrait rencontrer les artistes, leur poser des questions……. Il y a tout un tas de programmation qui a été mise en place pour que l’évènement soit belle. Donc, on souhaite que le public se déplace massivement pour venir vivre les un mois d’exposition à Interlux », a expliqué le directeur artistique de la Grande Place.

Falhone Ogoun et sa série sur les kèkènons

Avec un travail centré sur l’exploration de l’univers de la femme sous le prisme des faits d’actualité et de l’histoire, Falhone Ogoun expose à travers ses œuvres, son combat dans la lutte pour la liberté et l’émancipation de femme. La plasticienne a présenté pour ce vernissage, une série sur les kekenons. Une série d’œuvres qui met en lumière l’importance des zémidjanmans dans la société.

« Quand on on vient de l’extérieur, le premier contact avec le Bénin, c’est les Gilets jaunes qu’on voit à Cotonou. C’est des gens qui sont souvent bien renseignés. Tu peux avoir n’importe quelle information chez eux. Non seulement, ils te conduisent où tu veux mais ça va au delà du fait de transporter des gens », a expliqué Falhone Ogoun.

« Il y a le côté social. Parfois, on se lâche, on se confie à eux et tout ça (…..) Et donc, toute la série que j’ai réalisée, c’est sur les kèkènons. Ensuite, j’ai réalisé une série de dessins où j’ai mis en relation les œuvres restituées (les 26 trésors royaux rapatriés de la France) », a ajouté l’artiste plasticienne.

Rafiy Okefolahan et ses toiles très colorées

Artiste pluridisciplinaire et quasiment autodidacte, Rafiy Okefolahan réalise des peintures, des dessins et des installations dans lesquels la couleur est un moyen central d’expression. Ses œuvres sont ancrées dans la réalité et souvent en lien avec le Vodoun et l’actualité qu’elle soit environnementale, sociale, politique ou économique. Pour ce vernissage, il a présenté une série de douze œuvres.

« Déjà, moi je travaille beaucoup sur la couleur. Je suis celui qu’on appelle un coloriste. A travers les couleurs, j’arrive à donner des formes, des mouvements, a fait vivre, à donner de l’émotion. Donc dans une série que j’aie présentée, c’est par rapport aux danses. Je me suis inspiré d’une partie des danses traditionnelles dans le panthéon vodoun pour reproduire des toiles. C’est des toiles très colorées et puis c’est entre figuration et abstraction. Mais ce qui domine, c’est la couleur, c’est la composition parce que je travaille beaucoup la composition des couleurs », a expliqué l’exposant.

Les visiteurs apprécient ce vernissage à Interlux

Affisse, l’un des visiteurs à cette exposition apprécie ce vernissage: « C’est vraiment impressionnant. Je ne savais pas que mon pays regorge de tant de talents (…) D’abord, je tiens à remercier la Grande Place et ses sponsors qui ont initié cet évènement grandiose. J’ai été séduit par toutes les œuvres. je suis vraiment content pour les quelques minutes passées à admirer ces merveilles. Je compte revenir prochainement ».

« C’est une très belle initiative, ça permet de révéler les talents que nous avons localement (….) Moi, je souhaite que ces genres d’expositions soient faites plus régulièrement pour qu’on voit des artistes pas connus, pour révéler de nouveaux talents. On a plein de talents cachés dans les rues au Bénin qu’on ne connait pas et qui n’ont pas forcément les moyens de se promouvoir….

Ce type d’exposition est donc le bienvenu pour promouvoir les artistes que l’on ne connait pas. Ici, c’est le cas des artistes qui ont un peu plus de renom. Mais prochainement, j’espère qu’on accueillera des artistes moins connus, qu’on les aidera à se révéler », a pour sa part confié Murielle Gogan, responsable dans une société maritime au Bénin.

« Toutes les œuvres présentées ce soir m’ont séduite mais j’ai adoré la série sur les kluitos. Parce que c’est une identité de chez nous, c’est les revenants et l’artiste qui a fait cette série là a dû s’initier, selon ce qu’on m’a expliqué, pour pouvoir s’approcher de ces apparats sacrés. Je pense qu’il y a une histoire autour de cette initiation », a-t-elle ajouté.

Pour Hervé Borna, directeur général d’une banque de la place et co-sponsor de l’évènement, cet évènement est vraiment dans l’esprit du temps. « (…) Puisque nous nous projetons dans le retour des œuvres (…..) donc c’est dans ce sillage là que nous voulons montrer aux béninois, de nouveaux artistes. Et également, lancer le message que nous sommes une banque en partenariat avec une société d’assurance et il ne s’agit pas juste de vendre des produits bancaires mais de vendre aussi la culture béninoise », a déclaré Hervé Borna.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer