RDC : Tshisekedi décore Fally Ipupa après son double concert au Stade de France

Félix Tshisekedi a décoré Fally Ipupa du grade de Chevalier de l’Ordre national du Léopard après son double concert historique au Stade de France. À travers cette distinction, le président congolais salue le rayonnement international de l’artiste et le rôle de la musique congolaise comme instrument de soft power pour la RDC.

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis samedi 6 juin à Kinshasa les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Léopard au chanteur Fally Ipupa Nsimba, surnommé « l’Aigle », au terme d’une cérémonie organisée à la Cité de l’Union africaine. L’artiste a également reçu la Médaille d’or du Mérite des Arts, Sciences et Lettres. La distinction, formalisée par l’ordonnance présidentielle n°26/054 du 4 juin 2026, récompense les concerts des 2 et 3 mai 2026 au Stade de France, qui ont rassemblé entre 110 000 et 130 000 spectateurs sur deux nuits selon les sources.

Ces deux soirées, organisées pour les vingt ans de carrière de l’artiste, ont fait de Fally Ipupa le premier artiste africain francophone basé sur le continent à se produire en solo dans la plus grande enceinte sportive de France. Le premier concert, affiché complet, avait entraîné l’ajout d’une date supplémentaire le 3 mai. Parmi les artistes invités sur scène figuraient Youssou N’Dour et Wizkid. Tshisekedi avait annoncé son intention de décorer l’artiste dès le 6 mai, lors d’une conférence de presse nationale, déclarant vouloir saluer « un exemple de soft power à la congolaise ».

L’Ordre national du Léopard, institué à l’indépendance du pays en 1960, est la plus haute distinction honorifique accordée par l’État congolais à des personnalités civiles ou militaires pour services rendus à la nation. Sa remise au grade de Chevalier constitue le premier échelon de l’ordre.

Un message adressé à l’ensemble de la scène musicale congolaise

Dans son discours, Tshisekedi a tenu à inscrire la distinction dans un cadre plus large. « Cette reconnaissance n’établit aucune hiérarchie entre les talents. Elle ne ferme aucune porte. Elle ouvre au contraire un chemin : celui d’une République qui sait honorer ses filles et ses fils lorsqu’ils servent la Nation par leur excellence, leur rayonnement et leur capacité à inspirer », a-t-il déclaré. La précision n’est pas anodine : la scène musicale congolaise est régulièrement traversée par des rivalités entre artistes et leurs communautés de supporters.

Le chef de l’État a rendu hommage aux grandes figures de la musique congolaise, citant nommément Papa Wemba – dont il a rappelé le 10e anniversaire de la disparition -, Evoloko Jocker, Jossart N’Yoka Longo et le groupe Zaiko Langa Langa, Koffi Olomidé, Werrason, JB Mpiana et Ferré Gola. En mai, lors de l’annonce de sa décoration, il avait déjà appelé à « mettre un terme à la haine dans ce secteur et valoriser la rumba congolaise ».

La rumba congolaise a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en décembre 2021, conjointement par la RDC et la République du Congo.

Un tournant pour la musique africaine francophone

Le double concert du Stade de France avait suscité des commentaires bien au-delà de la RDC. Plusieurs analystes musicaux avaient souligné que la réussite de Fally Ipupa ouvrait la voie à d’autres artistes africains francophones vers les grandes salles européennes, dans le sillage d’artistes anglophones comme Burna Boy, Wizkid et Davido, qui s’étaient déjà produits dans des enceintes comparables en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

La billetterie brute des deux concerts est estimée entre 12 et 12,5 millions d’euros par le site spécialisé Scoop-Afrique, qui évalue l’impact économique global, merchandising et droits audiovisuels inclus, à plus de 15 millions d’euros. Fally Ipupa avait parallèlement sorti le 17 avril 2026 son huitième album studio, intitulé « XX », conçu pour marquer les vingt ans de sa carrière solo, avec la participation de Wizkid, Angélique Kidjo et Lokua Kanza.