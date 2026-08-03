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Bénin: les manifestations du « Vodun Days » passent de 3 à 7 jours

À l’occasion de la deuxième édition du Forum Diaspora Connect qui s’est tenue à Cotonou, le président du Comité des rites Vodun, le Professeur Mahougnon Kakpo, a annoncé l’extension de la durée du Festival Vodun Days.

Edouard Djogbénou
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Culture
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Bénin: les manifestations du « Vodun Days » passent de 3 à 7 jours
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Jusqu’alors célébré sur trois jours, l’événement dédié aux arts, à la culture et à la spiritualité Vodun s’étendra désormais sur une semaine entière, selon les informations rapportées par Banouto.

​Cette réorganisation répond principalement à des enjeux d’optimisation économique. Le Professeur Kakpo a souligné que la brièveté des éditions passées ne permettait pas de rentabiliser pleinement les infrastructures mobilisées pour l’occasion.

​L’extension sur sept jours vise plusieurs objectifs stratégiques notamment:

  • Valorisation des infrastructures : Maximiser l’utilisation et la rentabilité des équipements hôteliers, routiers et des services développés autour de l’événement.
  • Soutien à l’économie locale : Permettre aux artisans, commerçants et acteurs du « commerce du service » notamment les vendeurs d’objets rituels de bénéficier plus longtemps de la forte affluence touristique.
  • Pérennisation du flux touristique : S’appuyer sur le succès des trois premières éditions, qui ont réuni plusieurs millions de participants, pour renforcer la dynamique culturelle aux côtés du Festival des masques.

​Un projet inscrit dans la valorisation du patrimoine national

​Cette initiative s’insère dans une vision globale de promotion du tourisme culturel portée par le Bénin. Elle vient compléter d’autres chantiers patrimoniaux d’envergure, à l’instar de la Route des couvents Vodun et du futur Musée international du Vodun à Porto-Novo, destinés à faire rayonner le patrimoine béninois bien au-delà de la période festive.

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