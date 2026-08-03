À l’occasion de la deuxième édition du Forum Diaspora Connect qui s’est tenue à Cotonou, le président du Comité des rites Vodun, le Professeur Mahougnon Kakpo, a annoncé l’extension de la durée du Festival Vodun Days.

Jusqu’alors célébré sur trois jours, l’événement dédié aux arts, à la culture et à la spiritualité Vodun s’étendra désormais sur une semaine entière, selon les informations rapportées par Banouto.

​Cette réorganisation répond principalement à des enjeux d’optimisation économique. Le Professeur Kakpo a souligné que la brièveté des éditions passées ne permettait pas de rentabiliser pleinement les infrastructures mobilisées pour l’occasion.

​L’extension sur sept jours vise plusieurs objectifs stratégiques notamment:

​ Valorisation des infrastructures : Maximiser l’utilisation et la rentabilité des équipements hôteliers, routiers et des services développés autour de l’événement.

Maximiser l’utilisation et la rentabilité des équipements hôteliers, routiers et des services développés autour de l’événement. ​ Soutien à l’économie locale : Permettre aux artisans, commerçants et acteurs du « commerce du service » notamment les vendeurs d’objets rituels de bénéficier plus longtemps de la forte affluence touristique.

Permettre aux artisans, commerçants et acteurs du « commerce du service » notamment les vendeurs d’objets rituels de bénéficier plus longtemps de la forte affluence touristique. ​Pérennisation du flux touristique : S’appuyer sur le succès des trois premières éditions, qui ont réuni plusieurs millions de participants, pour renforcer la dynamique culturelle aux côtés du Festival des masques.

​Un projet inscrit dans la valorisation du patrimoine national

​Cette initiative s’insère dans une vision globale de promotion du tourisme culturel portée par le Bénin. Elle vient compléter d’autres chantiers patrimoniaux d’envergure, à l’instar de la Route des couvents Vodun et du futur Musée international du Vodun à Porto-Novo, destinés à faire rayonner le patrimoine béninois bien au-delà de la période festive.