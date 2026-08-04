Calendrier des Vodun Days 2027 et régime des jours chômés au Bénin
L’extension des Vodun Days sur une semaine entière (du 2 au 9 janvier 2027) s’inscrit dans la nouvelle stratégie touristique visant à valoriser le patrimoine culturel et à optimiser la rentabilité des infrastructures.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Culture
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S’agissant du régime des jours fériés, la législation béninoise (loi du 30 juillet 2024 fixant la Fête nationale des religions traditionnelles au deuxième vendredi du mois de janvier) encadre strictement les journées chômées et payées :
- Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier 2027 : Journées ouvrables (non chômées).
- Jeudi 7 janvier 2027 : Jour férié, chômé et payé (veille de la fête nationale des religions traditionnelles).
- Vendredi 8 janvier 2027 : Jour férié, chômé et payé (2ᵉ vendredi de janvier, journée centrale des célébrations).
Le cadre légal maintient ainsi le principe des deux jours chômés consécutifs (le jeudi précédant la fête et le vendredi de la célébration officielle), indépendamment de la durée globale des festivités et animations culturelles prévues sur le terrain.
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