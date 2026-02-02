SPL: sans Cristiano Ronaldo, Al Nassr s’offre Al Riyadh

En grève et absent face à Al Riyadh, Cristiano Ronaldo a vu Al-Nassr s’imposer sans lui grâce à Sadio Mané et reprendre la tête du championnat saoudien.

Cristiano Ronaldo a marqué les esprits par son absence lundi lors de la rencontre entre Al-Nassr et Al Riyadh, un choix fort qui n’a toutefois pas empêché son équipe de s’imposer et de reprendre les commandes du championnat saoudien. Non retenu dans le groupe pour ce rendez-vous de Saudi Pro League, l’attaquant portugais a refusé de jouer afin d’exprimer son désaccord avec la politique sportive de son club sur le marché des transferts. En coulisses, le quintuple Ballon d’Or reprocherait à Al-Nassr un manque d’ambition face au recrutement massif de son grand rival, Al-Hilal, particulièrement actif ces dernières semaines.

Malgré cette absence de poids, la formation saoudienne a su faire preuve de solidité. Porté par un but décisif de Sadio Mané, Al-Nassr s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0), un succès précieux dans la course au titre. Grâce à cette victoire, Al-Nassr reprend provisoirement la tête du championnat avec 46 points, à égalité avec Al-Hilal, avant le choc très attendu entre ce dernier et Al-Ahli (3e, 43 points). Une affiche qui pourrait rebattre les cartes dans une lutte pour le sacre plus indécise que jamais. Si le terrain a souri à Al-Nassr, le feuilleton Cristiano Ronaldo continue d’alimenter les débats, à l’heure où les ambitions sportives du club et les attentes de sa star semblent s’éloigner.



