SPL: Benzema, le divorce consommé avec Al Ittihad

Transféré à Al Hilal dans les dernières heures du mercato, Karim Benzema a provoqué la colère des supporters d’Al-Ittihad, certains allant jusqu’à brûler son maillot, symbole d’une rupture brutale et très médiatisée.

Le transfert polémique de Karim Benzema d’Al Ittihad à Al Hilal, conclu dans les dernières heures du mercato, a provoqué la colère d’une partie des supporters des Tigers, certains allant jusqu’à brûler le maillot de l’attaquant français. Âgé de 38 ans, Benzema était notamment absent du groupe d’Al-Ittihad lors du match nul concédé face à Al-Fateh (2-2) en Saudi Pro League, alors qu’aucune blessure ni problème physique n’avaient été signalés. Les hommes de Marcelo Gallardo pensaient pourtant tenir la victoire grâce à un doublé de Saleh Alshehri, inscrit de part et d’autre de la pause, avant l’égalisation spectaculaire de Mathias Berger dans le temps additionnel (99e).

Arrivé en Arabie saoudite auréolé de son statut d’ancien Ballon d’Or, l’ex-joueur du Real Madrid quitte Al-Ittihad après deux saisons, au cours desquelles il a notamment contribué à la conquête du titre de champion. Son départ intervient à la suite de l’échec des négociations pour une prolongation de contrat. Selon Intel Region, la direction du club n’aurait pas proposé à Benzema un salaire fixe, préférant une rémunération indexée sur ses droits à l’image. Une offre jugée irrespectueuse par le joueur, qui aurait alors décidé de rompre les discussions.

