SPL: Benzema fait ses adieux à Al Ittihad

Transféré à Al-Hilal après deux saisons et demie à Al-Ittihad, Karim Benzema a tenu à saluer les supporters et à remercier le club saoudien dans un message empreint de respect, malgré un départ marqué par des tensions contractuelles.

Nouveau joueur d’Al-Hilal, Karim Benzema a tenu à adresser un message d’adieu aux supporters d’Al-Ittihad après avoir rejoint l’un de leurs principaux rivaux en Saudi Pro League. L’attaquant français, qui a décliné plusieurs propositions de prolongation de la part d’Al-Ittihad, a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite en s’engageant avec le leader du championnat. Après deux saisons et demie passées sous les couleurs des Tigers, Benzema a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour tourner la page.

« Ce chapitre se termine, mais le respect et la gratitude resteront à jamais. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et surtout aux supporters pour votre accueil, votre amour et l’énergie que vous m’avez transmise chaque jour , a écrit l’ancien Ballon d’Or. Ce voyage m’a apporté énormément, tant sur le plan personnel que professionnel. Je repars la tête haute, fier d’avoir porté ces couleurs et de tout ce que nous avons partagé. » Dans son message publié sur X, Karim Benzema a également salué l’impact de son passage au club, évoquant notamment la progression de la communauté des supporters et l’héritage laissé par son leadership.

