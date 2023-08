SPL: Al Nassr s’incline à domicile contre Al Taawon, Mané et CR7 muets

-Publicité-

En réception d’Al Taawon ce vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la Saudi Pro League, Al Nassr s’est incliné sur le score de 2-0.

Deuxième défaite consécutive pour Al Nassr en ce début de la saison. Battus par Al Ettifaq (1-2) en début de semaine, le club de Riyad a essuyé ce vendredi une nouvelle contre performance. En réception d’Al Taawon, à l’occasion de la deuxième journée de la Saudi Pro League, l’écurie du golfe s’est inclinée sur le score de 2-0.

Malgré un onze XXL avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Brozovic ou encore Seko Fofana titulaires, les locaux ne parviendront jamais à dévierger les cages adverses. Punis en première période sur un but de l’attaquant camerounais Leandre Tawamba (20è), les vice-champions d’Arabie Saoudite en titre ne réussiront jamais à revenir à la marque.

Si CR7 qui disputait son premier match en championnat n’a été que l’ombre de lui-même, les rares descentes de Sadio Mané n’ont pas non plus été couronnées de succès. Le Sénégalais a même vu un but lui être refusé pour une position de hors-jeu. Au contraire, c’est Al Taawon qui va faire le break en toute fin de match, avec une nouvelle réalisation signée Ahmed Bahusayn (90 + 6è).

Avec cette nouvelle défaite, Al Nassr est relégué à la 14è place avec zéro point. De son côté, Al Taawon grimpe à la 4è position avec 4 points. La bande à CR7 va tenter de se relancer en barrage de la Ligue des champions de l’AFC face aux Emiratis d’Al-Ahli ce mardi.

