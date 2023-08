SPL: Al Nassr massacre Al Fateh, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo buteurs

-Publicité-

Grace à une démonstration de force de ses attaquants Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, Al Nassr a massacré Al Fateh (5-0) ce vendredi, en 3è journée de la Saudi Pro League. Un réveil spectaculaire du club de Riyad qui relance son championnat.

Condamné à réagir après deux défaites consécutives en championnat, face à Al Ettifaq (1-2) et contre Al Taawon (0-2), Al Nassr n’a pas failli à sa mission. En déplacement sur la pelouse d’Al Fateh ce vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Saudi Pro League, les visiteurs se sont imposés sur le score sans appel de 5-0. Des réalisations signées Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, qui se sont offerts respectivement un doublé et un triplé.

#SaudiProLeague 🇸🇦 – Sadio Mané (doublé) et Cristiano Ronaldo (triplé) écrasent Al-Fateh à eux seuls ! Victoire 5-0 et saison enfin lancée pour Al-Nassr 👊



📸 @AlNassrFC pic.twitter.com/v38oGXURsK — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) August 25, 2023

Trop fort face à une équipe d’Al Fateh limitée offensivement, les hommes de Luis Castro ont lancé la machine à but juste avant la demi-heure de jeu. Idéalement servi par Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ne s’est pas fait prier pour crucifier le portier adverse. 11è minutes plus tard, c’est autour de CR7 d’inscrire son premier but de la partie, sur une passe décisive de Sultan Al Ghanam.

What an assist & what a finish!! 🥶 pic.twitter.com/dGGXqYckm3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023 - Publicité-

Au retour des vestiaires, le Portugais va s’offrir un doublé, aidé par un service impeccable de Ghareeh. 3-0 puis 4-0 quand à la 81è minute, Sadio Mané marqua son deuxième but de la rencontre sur un coup de tête dans la lucarne du portier adverse. Et comme pour clore la partie, Ronaldo va inscrire un nouveau but à la dernière seconde, son triplé dans ce match visiblement parfait des vice-champions d’Arabie Saoudite.

Al Nassr s’offre donc les trois points de la victoire et revient à la 10è place au classement de la Saudi Pro League. Prochain rendez-vous? Mardi prochain, face à Al Shabab, à l’occasion de la troisième journée du championnat.

Articles similaires