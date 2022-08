Spartak Moscou: Victor Moses opéré « avec succès » d’une blessure au tendon d’Achille

Le Spartak Moscou a annoncé ce jeudi que l’attaquant nigérian, Victor Moses, victime d’une blessure au tendon d’Achille, a été opéré avec succès.

Bonne nouvelle pour Victor Moses. Victime d’une blessure au tendon d’Achille lors de la victoire du Spartak Moscou face à à Oural (2-0), en quatrième journée de la Premier League russe, l’attaquant nigérian a été opéré avec succès. C’est le club russe qui a annoncé sa nouvelle ce jeudi via un post sur les réseaux sociaux.

« Victor Moses opéré avec succès en Allemagne. Le rétablissement de Moïse devrait prendre environ six mois. Nous souhaitons à Victor une rééducation réussie et attendons avec impatience son retour sur le terrain le plus tôt possible ! », lit-on dans un communiqué officiel sur le compte Twitter officiel du Spartak.

L’ancien défenseur des Super Eagles va désormais se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est parti pour rester au moins six mois éloigné des pelouses comme l’avait confirmé son club russe dernièrement. « Victor Moses manquera jusqu’à 6 mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Des nouvelles déchirantes. Nous souhaitons à notre joueur vedette Victor Moses un prompt rétablissement et sûr qu’il reviendra plus fort que jamais. », lit-on dans un communiqué officiel sur le compte Twitter du Spartak à propos du joueur de 31 ans.

Moses a marqué 18 buts en 128 apparitions pour Chelsea, remportant la Premier League, la Ligue Europa et la FA Cup à Stamford Bridge avant de déménager en Russie en juillet 2021. Il a quitté ses fonctions internationales en 2018, mais l’ancien entraîneur nigérian Augustine Eguavoen tenait à le persuader de revenir dans la configuration des Super Eagles en mars.