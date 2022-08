Spartak Moscou: Victor Moses absent six mois

Le Spartak Moscou a communiqué la durée d’indisponibilité de Victor Moses, victime ce weekend d’une blessure au tendon d’Achille. Le latéral droit nigérian est forfait pour six mois.

Gros coup dur pour Victor Moses. Le latéral droit nigérian va passer plusieurs mois à l’infirmerie. Touché ce weekend lors de la victoire de Spartak Moscou face à Oural (2-0), en quatrième journée de la Premier League russe, l’ancien défenseur des Super Eagles souffre d’une blessure au tendon d’Achille. L’ancien ailier de Chelsea, qui était largement lié à un retour en Angleterre au cours des derniers mois, a marqué deux fois en quatre matches de championnat lors de la nouvelle campagne. Le Spartak, le club le plus titré de Russie, s’attend à ce que Moïse soit absent pendant six mois.

« Victor Moses manquera jusqu’à 6 mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Des nouvelles déchirantes. Nous souhaitons à notre joueur vedette Victor Moses un prompt rétablissement et sûr qu’il reviendra plus fort que jamais. », lit-on dans un communiqué officiel sur le compte Twitter du Spartak à propos du joueur de 31 ans.

Moses a marqué 18 buts en 128 apparitions pour Chelsea, remportant la Premier League, la Ligue Europa et la FA Cup à Stamford Bridge avant de déménager en Russie en juillet 2021. Il a quitté ses fonctions internationales en 2018, mais l’ancien entraîneur nigérian Augustine Eguavoen tenait à le persuader de revenir dans la configuration des Super Eagles en mars.

Moses a précédemment représenté l’Angleterre jusqu’au niveau des moins de 21 ans avant d’opter pour la sélection nigériane et de faire ses débuts contre le Rwanda en 2012. Il a marqué 12 buts en 37 matches avec les Super Eagles et a aidé le Nigeria à remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2013. L’ancien joueur de Crystal Palace, Wigan, Liverpool, West Ham, Inter Milan et Fenerbahçe a représenté les Super Eagles lors de deux Coupes du monde, en 2014 et 2018.