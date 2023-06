Soulier d’Or 2023: le classement complet avec Haaland et Osimhen

-Publicité-

L’UEFA a dévoilé ce lundi le classement général du Soulier d’Or européen de la saison. Erling Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé se partagent le podium.

Le classement final du Soulier d’Or de la saison a été dévoilé ce lundi. Sans surprise, c’est Erling Haaland a pris la première place au tableau des attaquants les plus prolifiques en Europe. Le jeune Norvégien a inscrit 36 buts en Premier League, détrônant Lewandowski et remportant son premier Soulier d’Or européen. Cette performance exceptionnelle a grandement contribué au succès de Manchester City, qui a réalisé un triplé historique en remportant la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup.

Le joueur de 22 ans a devancé Harry Kane avec ses 30 buts sous les couleurs de Tottenham. Le podium est complété par l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé (29 buts). En dessous, on retrouve Alexandre Lacazette (27 buts) et Victor Osimhen (26 buts). Vainqueur du Scudetto avec Naples après 33 ans d’attente, le buteur nigérian est le seul joueur africain dans le top 10.

Classement final du Soulier d’Or européen – Top 10 :

Erling Haaland (Manchester City) – 36 buts (vainqueur) Harry Kane (Tottenham) – 30 buts Kylian Mbappé (PSG) – 29 buts Alexandre Lacazette (Lyon) – 27 buts Victor Osimhen (Naples) – 26 buts Jonathan David (Lille) – 24 buts Robert Lewandowski (Barcelone) – 23 buts Enner Valencia (Fenerbahçe) – 29 buts Folarin Balogun (Stade de Reims) – 21 buts Lautaro Martinez (Inter Milan) – 21 buts

Articles similaires