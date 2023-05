Soulier d’Ebène 2023: les cinq nominés connus

-Publicité-

On connait désormais les cinq nominés pour le Soulier d’Ebène de l’année 2023. Une distinction attribuée au meilleur joueur africain évoluant en Jupiler Pro League (championnat belge).

Qui pour succéder à Tarik Tissoudali? Vainqueur du Soulier d’Ebène 2022, le marocain n’est pas en lice pour sa propre succession. Cinq candidats sont en course pour décrocher la palme. Un prix qui récompense le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de la saison en Jupiler Pro League. Il s’agit de Bilal El Khannouss (Genk, Maroc), Victor Boniface (Union, Nigéria), Gift Orban (La Gantoise, Nigéria), Joseph Paintsil (Genk, Ghana) et Mike Trésor (Genk, Belgique).

L’ailier ghanéen Joseph Paintsil (6 sélections) et le Belgo-burundais Mike Trésor sont les favoris pour cette distinction. Leaders offensifs du KRC Genk, le natif d’Accra et le milieu offensif belge U21 ont réalisé une belle saison. Le premier occupe la deuxième place parmi les meilleurs buteurs africains de la ligue (14 buts), et le second domine le tableau des passes décisives avec 22 passes. Bilal El Khannouss, qui a été moins prolifique que ses deux coéquipiers de Genk, mérite également sa place. Moins d’un an après avoir rejoint les « Schtroumpfs », le talentueux milieu de terrain est devenu l’une des principales attractions du championnat belge, inscrivant un but et trois passes décisives en 33 matches de Jupiler Pro League.

Gift Orban, transféré à La Gantoise l’hiver dernier en provenance de Stabæk (Norvège), a lui aussi de solides arguments à l’appui, avec 9 buts et 2 passes décisives en seulement 10 matches. Son compatriote Victor Boniface de l’Union Saint-Gilloise est tout aussi impressionnant avec 7 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions. Ses performances en Ligue Europa ont également suscité l’intérêt des meilleurs clubs européens. A préciser que le prix sera remis le lundi 22 mai lors de la cérémonie des African Awards à Bruxelles.

