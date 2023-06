Soudan: reprise des combats à Khartoum, après l’expiration d’une trêve de 24 heures

- Publicité-

À peine quelques instants après l’expiration d’une trêve de 24 heures négociée par les médiateurs saoudiens, les combats ont repris dimanche matin à Khartoum, la capitale du Soudan. Les témoins rapportent que les habitants ont été réveillés par les tirs d’artillerie et le bruit des affrontements dans plusieurs quartiers de la ville.

Malgré l’espoir suscité par la trêve de 24 heures, les combats ont éclaté à Khartoum dimanche matin, rompant ainsi une brève période de calme dans la capitale soudanaise. Selon des témoins sur place, les habitants ont été brusquement réveillés par les échanges d’artillerie et les bruits de combats qui ont retenti dans différents quartiers de la ville. Cette reprise des hostilités est survenue seulement dix minutes après la fin de la trêve qui avait débuté samedi à 06h00 heure locale (04h00 GMT).

La trêve de 24 heures avait été négociée par des médiateurs saoudiens dans le but de réduire les tensions et de promouvoir le dialogue entre les parties en conflit. Bien que la trêve ait été globalement respectée pendant sa durée, la reprise des combats suggère que les divergences persistantes entre les différents acteurs impliqués entravent la réalisation d’une solution pacifique et durable.

Les autorités n’ont pas encore fourni de détails sur les responsables des nouveaux affrontements ni sur les raisons de cette reprise des hostilités. Cependant, cette escalade de violence souligne les défis auxquels est confronté le processus de paix au Soudan, où les divisions politiques et les rivalités ethniques ont alimenté des conflits internes pendant de nombreuses années.

Les populations locales, déjà éprouvées par des années de guerre et d’instabilité, continuent de subir les conséquences désastreuses de la violence. Les affrontements armés ont un impact direct sur la vie quotidienne des habitants, entraînant la destruction des infrastructures, la perturbation des services essentiels et la menace constante pour la sécurité des civils.