Soudan: près de 300 morts, plus de 10.000 réfugiés déjà arrivés au Tchad

- Publicité-

Le bilan des affrontements qui se poursuivent entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) est passé à 370 morts, a annoncé mercredi les ambassades à Khartoum. Les agences des Nations Unies font état d’une « estimation de 10.000 à 20.000 nouveaux réfugiés.

Les violences en cours entre l’armée régulière et les paramilitaires soudanais ont tué au moins 270 civils en cinq jours, selon un communiqué publié mercredi par les ambassades à Khartoum. « Le bilan est lourd, les premières estimations faisant état de plus de 270 morts parmi les civils », a écrit l’ambassade des États-Unis dans un communiqué signé par 14 autres missions diplomatiques. On pense que le bilan réel est bien plus élevé, de nombreux blessés n’ayant pas pu atteindre les hôpitaux.

Les agences des Nations Unies font état d’une « estimation de 10.000 à 20.000 nouveaux réfugiés, qui sont arrivés à l’est du Tchad au cours de deux derniers jours », a tweeté Laura Lo Castro, Représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad. Une mission conjointe du HCR, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Programme alimentaire mondial (PAM) a pu « observer l’afflux de nouveaux réfugiés soudanais » fuyant les combats au Soudan dans les trois premiers sites qu’elle a visités mardi, selon Mme Castro.

- Publicité-

Le Soudan est le théâtre d’affrontements armés entre l’armée soudanaise et les FSR à Khartoum et dans d’autres régions depuis le 15 avril, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir déclenché le conflit. Les deux parties ont échangé des accusations selon lesquelles chacune d’elles aurait lancé une attaque contre le quartier général de l’autre.

L’armée régulière avait qualifié les Forces de soutien rapide de « rebelles ». En 2013, les Forces de soutien rapide ont été formés pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements rebelles armés dans la région du Darfour (ouest), puis ont assumé d’autres tâches, notamment la lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de la sécurité.