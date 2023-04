Soudan : les ressortissants étrangers commencent à être évacués

- Publicité-

Les évacuations de civils étrangers au Soudan ont débuté samedi pendant que les combats meurtriers entre l’armée régulière et les paramilitaires se sont poursuivis, entrant dans leur deuxième semaine après une brève accalmie.

Si la nuit a été relativement calme à Khartoum privée en grande partie d’électricité et d’eau courante, de fortes explosions ont secoué la capitale dans la journée et des échanges de tirs ont été entendus dans différents quartiers, selon des témoignages rapportés à l’AFP. La première grande opération d’évacuation de civils depuis le début des combats a été annoncée samedi par l’Arabie saoudite qui a rapatrié ses citoyens et des ressortissants d’autres pays.

« Cinquante citoyens saoudiens et d’autres ressortissants évacués du Soudan » sont arrivés à Jeddah, ville portuaire au bord de la mer Rouge, a indiqué la chaîne de télévision d’Etat saoudienne Al-Ekhbariyah. Plus tôt, l’armée soudanaise avait fait état du départ de « diplomates saoudiens par voie terrestre vers Port-Soudan ». Cent huit autres personnes originaires de onze pays devraient arriver plus tard dans la journée à bord de quatre autres navires qui doivent accoster à Jeddah, a ajouté la chaîne saoudienne.

Evacuations d’Occidentaux

De son côté, l’armée soudanaise a annoncé que « les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine évacueraient leurs diplomates et leurs ressortissants avec leurs avions militaires« . Depuis plusieurs jours, les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins, et l’Union européenne envisage de prendre de mesures similaires en vue d’évacuer leurs diplomates et ressortissants du Soudan.

Les combats entre militaires et paramilitaires au Soudan sont entrés samedi dans leur deuxième semaine sans qu’aucun cessez-le-feu ne tienne malgré les multiples appels en ce sens de l’étranger. A l’issue du septième jour d’affrontements qui ont fait 413 morts et 3 551 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le monde avait plaidé pour une trêve à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la fête de trois jours qui marque la fin du ramadan et qui a débuté vendredi.