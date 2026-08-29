Soudan: les défections se multiplient au sein des FSR
Depuis le printemps 2026, une série de défections frappe les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, dernier épisode en date avec le ralliement à l’armée d’une force conduite par Moussa Khamsin à la mi-août. Ces départs touchent à la fois des responsables militaires et des figures politiques du mouvement, sur fond de guerre toujours active.
La séquence a commencé en avril avec le départ d’Al-Nour al-Qubba, puis s’est poursuivie en mai avec celui d’Ali Rizqallah, dit al-Savana. En juin, Dhaifallah Adam et Faris al-Nour ont à leur tour quitté les FSR, avant la défection de Moussa Khamsin en août.
Le 17 juin, Faris al-Nour, présenté comme conseiller de Mohamed Hamdan Dagalo et membre du conseil présidentiel de Tasis, a annoncé sa démission de ses fonctions au sein des FSR et de cette alliance. Son départ a illustré l’élargissement des ruptures au-delà de la seule chaîne militaire.
Le 20 mai, Ali Rizqallah, dit al-Savana, a affirmé que Hemedti n’exerçait plus un contrôle effectif sur la conduite de la guerre. Il a également déclaré qu’environ 5 000 membres des FSR avaient quitté le mouvement avec lui.
Le 24 juin, Dhaifallah Adam, commandant adjoint du quatrième groupe de combat dans le Nil Bleu, a affirmé que des combattants des FSR avaient transité par le Tchad et l’Éthiopie avant l’attaque d’Al-Kurmuk.
Ces défections n’effacent pas les accusations visant certains transfuges. Le 10 juin, Human Rights Watch a demandé que les commandants des FSR passés dans les rangs de l’armée, notamment Ali Rizqallah, dit al-Savana, et Al-Nour al-Qubba, fassent l’objet d’enquêtes pour d’éventuels crimes liés aux violences au Darfour.
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