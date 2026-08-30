Soudan : le ralliement de 318 membres des FSR prolonge la série de défections

Un groupe de 318 membres des Forces de soutien rapide (FSR), dirigé par Moussa Ali Ahmed dit Moussa Khamiseen, a annoncé son ralliement à l’armée soudanaise le 19 août 2026, dans un nouvel épisode de la guerre au Soudan. Le contingent, qui comptait quatre commandants et environ 50 véhicules armés, est arrivé à Al-Dabba avant d’être accueilli près d’Omdourman.

Ce ralliement prolonge une série de défections enregistrées depuis le printemps au sein des paramilitaires. Des départs documentés ont notamment concerné Ali Rizq Allah dit al-Savana en mai et Al-Nour Ahmed Adam dit al-Nour al-Qubba en avril.

Le 19 juin 2026, Fares al-Nur a lui aussi annoncé sa démission du conseil présidentiel de Tasis et de son poste parallèle de gouverneur de Khartoum, signe que la vague de départs touche aussi la branche politique gravitant autour des FSR.

Lors d’un point de presse tenu à Khartoum le 16 mai, Ali Rizq Allah a accusé les FSR d’avoir liquidé certains cadres et placé d’autres responsables en résidence surveillée. Ces accusations demeurent celles de ce transfuge.

Le 10 juin 2026, Human Rights Watch a demandé que les commandants des FSR passés à l’armée répondent d’éventuels crimes graves et que les autorités soudanaises coopèrent avec les enquêtes sur les violences commises au Darfour.