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Soudan : l’armée annonce le ralliement de 318 membres des FSR à al-Dabba

Selon l’armée soudanaise, une nouvelle vague de défections a frappé les Forces de soutien rapide (FSR) en août 2026 avec l’arrivée à al-Dabba d’environ 318 membres du groupe, dont quatre officiers, avant leur transfert vers Omdourman. L’annonce, liée au ralliement du groupe mené par Moussa Khamsine, intervient alors que la guerre se poursuit sur plusieurs fronts au Soudan.

Mohamed ISSA
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Soudan : l’armée annonce le ralliement de 318 membres des FSR à al-Dabba
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Le mouvement s’inscrit dans une série de départs enregistrés depuis le printemps. Al-Nour al-Qubba a quitté les FSR en avril 2026 et Ali Rizq Allah, dit al-Savana, en mai, tandis que Fares al-Nur a annoncé en juin son retrait de l’alliance politique Tasis liée aux paramilitaires.

Human Rights Watch a demandé le 10 juin 2026 que les commandants des FSR passés dans le camp de l’armée répondent des crimes graves qui leur sont reprochés. L’organisation dit avoir vérifié des vidéos montrant al-Savana et al-Qubba pendant le siège d’El-Fasher, au Darfour.

Ces défections n’ont pas mis fin aux combats. Fin août 2026, des affrontements se poursuivaient encore au Kordofan, au Darfour et dans l’État du Nil Bleu, ce qui limite pour l’heure leur effet militaire immédiat.

Le Humanitarian Research Lab de Yale a en outre publié en juin puis les 27 et 28 août 2026 plusieurs rapports associant la base éthiopienne d’Asosa à un soutien aux FSR, signe que les paramilitaires continuaient de disposer d’appuis logistiques extérieurs à la fin du mois.

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