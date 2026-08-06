Soudan : l’armée annonce avoir repoussé une attaque des FSR au Darfour de l’Ouest

L’armée soudanaise a annoncé mercredi 5 août avoir repoussé une offensive menée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide dans l’ouest du Darfour. Les combats se sont déroulés dans plusieurs localités situées au nord d’El-Geneina, capitale de cet Etat meurtri par la guerre.

Selon l’armée, les forces conjointes qui lui sont alliées ont repoussé les FSR dans les secteurs de Bir Saliba et de Hajar Marfa’in. Ces affrontements s’inscrivent dans une série de combats engagés depuis plusieurs semaines autour d’El-Geneina et le long de la ligne du Nord.

Les paramilitaires auraient subi des pertes importantes au cours de leur offensive. Mehdi Jabal Moon, récemment promu général de division et chargé de diriger les opérations des FSR dans cette zone, a été tué avec plusieurs de ses hommes, selon les forces engagées aux côtés de l’armée.

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi, dont les troupes combattent avec l’armée régulière, a présenté cette mort comme une nouvelle perte pour les Forces de soutien rapide. Les autorités militaires ont également fait état de la saisie d’importantes quantités de matériel et de la destruction d’une partie des équipements abandonnés par les paramilitaires.

Un commandant au cœur des opérations des FSR

Mehdi Jabal Moon comptait parmi les principaux commandants de terrain des Forces de soutien rapide. Il avait notamment dirigé leur artillerie lors de leur déploiement à Khartoum, où les combats entre l’armée et les paramilitaires ont éclaté en avril 2023.

Au cours des derniers mois, il avait supervisé des opérations dans plusieurs secteurs du Darfour. Son activité militaire s’étendait notamment aux régions de Girgira et de Tiné, dans le Darfour du Nord, ainsi qu’à Koulbous, Bir Daqiq et Bir Saliba, dans le Darfour de l’Ouest.

Les affrontements se concentrent depuis plusieurs mois dans les zones situées au nord d’El-Geneina. La force conjointe alliée à l’armée cherche à empêcher la progression des FSR vers Tiné, qui figure parmi les rares enclaves encore contrôlées par les forces régulières dans l’ouest du Darfour.

Ce revers intervient alors que les paramilitaires sont également confrontés à des difficultés dans le Kordofan, une région stratégique reliant le Darfour à Khartoum. Des frappes menées près des frontières avec l’Egypte et la Libye auraient en outre visé des convois de munitions et perturbé les itinéraires de ravitaillement des FSR.

Les routes d’approvisionnement sous pression

Des images satellites analysées mercredi montrent, selon les informations disponibles, des frappes de drones contre des convois d’armes venant de Libye après leur entrée sur le territoire soudanais. Ces opérations viseraient les filières utilisées pour acheminer du matériel militaire aux paramilitaires.

Toujours selon ces images, l’aéroport d’al-Koufra, dans le sud de la Libye, a repris son activité après une interruption de sa piste principale pour des travaux. Cette installation constitue un point de passage important pour les cargaisons transportées ensuite par voie terrestre vers le Soudan.

Une partie du soutien militaire destiné aux FSR transiterait par la Libye du maréchal Khalifa Haftar, présenté comme un allié des Emirats arabes unis. L’aéroport d’al-Koufra est décrit comme une plaque tournante de ce trafic d’armes.

La guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide a plongé le pays dans une crise humanitaire majeure. Les combats se poursuivent dans plusieurs régions, tandis que chaque camp cherche à consolider ses positions et à sécuriser ses voies d’approvisionnement.