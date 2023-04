Soudan: évacuation sécurisée de soldats égyptiens capturés au nord du pays

- Publicité-

Les 177 soldats égyptiens capturés par les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan ont été évacués vers l’Égypte dans la nuit de mercredi à jeudi 20 avril. L’armée soudanaise et l’armée égyptienne ont coordonné leurs efforts pour assurer un retour sécurisé des soldats dans leur pays d’origine.

Les soldats égyptiens étaient en mission pour des exercices conjoints sur une base aérienne du nord du Soudan lorsque le pays a plongé dans le chaos samedi dernier. Les FSR ont capturé les soldats égyptiens, ce qui a provoqué une tension diplomatique entre l’Égypte et le Soudan. Cependant, les deux armées ont travaillé ensemble pour garantir la sécurité des soldats égyptiens lors de leur évacuation.

Le président soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné l’arrestation des membres des FSR impliqués dans la capture des soldats égyptiens. L’armée soudanaise a également pris le contrôle de la ville frontalière de Gallabat, qui était auparavant sous le contrôle des FSR. Ces actions ont marqué une escalade de la situation entre l’armée soudanaise et les FSR.

Malgré la capture initiale des soldats égyptiens et les tensions diplomatiques qui ont suivi, l’Égypte et le Soudan ont travaillé ensemble pour assurer un retour sécurisé des soldats dans leur pays d’origine. L’arrestation des membres des FSR impliqués dans la capture des soldats égyptiens et la prise de contrôle de Gallabat par l’armée soudanaise ont signalé une réponse forte de la part du gouvernement soudanais. La situation reste tendue entre les deux pays, mais cette évacuation réussie représente une lueur d’espoir pour une résolution pacifique de la crise.