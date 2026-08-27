Soudan : Education Cannot Wait annonce 22 millions de dollars pour l’éducation de près de 200 000 enfants

Education Cannot Wait a annoncé le 24 août un programme triennal de 22 millions de dollars pour soutenir l’éducation au Soudan, avec un objectif de près de 200 000 enfants et adolescents affectés par la guerre dans le Darfour-Ouest, le Kordofan du Sud et le Gedaref.

Selon le fonds mondial consacré à l’éducation en situation d’urgence, le dispositif doit cibler au moins 60 % de filles et 10 % d’enfants en situation de handicap afin de rétablir un accès à l’apprentissage dans des zones fortement touchées par le conflit.

Cette annonce intervient alors qu’au moins 8 millions d’enfants d’âge scolaire restent hors de l’école au Soudan après plus de trois ans de guerre. Le pays compte en parallèle 33,7 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire.

L’UNESCO indique qu’environ 35 % des écoles restent fermées dans le pays et qu’un déficit minimal de financement de 307 millions de dollars subsiste pour le plan transitoire d’éducation d’ici 2027. Education Cannot Wait précise en outre que son programme comprend un mécanisme de crise de 5 millions de dollars pour répondre rapidement à de nouvelles urgences ou à des chocs climatiques.